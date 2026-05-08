الدفاع المدني وبيروت ماراتون بحثا الشراكة اللوجستية في سباقات الركض

إستقبل للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش في مكتبه رئيسة جمعية " ماراتون" مي يرافقها للجنة الأولمبية العميد المتقاعد حسان رستم ومديرة العمليات فرنسواز نعمة ومدير السباقات نائل إعرابي.خصص اللقاء للبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتأمين الجهوزية اللازمة لتنفيذ عمليات الإسعاف والإنقاذ خلال النشاطات الرياضية التي تنظّمها الجمعية على مدار السنة، ولاسيما سباق "وان ران" الذي تنظمه الجمعية بتاريخ 23 أيار في منطقة واجهة بيروت البحرية.ونوه خريش وفق بيان صادر عن الجمعية "بالنشاطات التي تشيع أجواء وطنية وترسّخ مبدأ التلاقي بين اللبنانيين واللبنانيات من مختلف المناطق، ما يساهم في تكريس الوحدة والتضامن بين كل المكونات. وتعطي هذه النشاطات بعدا حضاريا وصورة راقية عن وعن المجتمع اللبناني". وأشاد "بالدور الناشط والإحترافي للخليل في موقع القيادة والمسؤولية".وردّت الخليل شاكرة ومقدّرة غالياً للشراكة القائمة منذ بدايات نشاطات الجمعية، "حيث أن الدفاع المدني لطالما كان السند والعون والمنقذ في زمني السلم والحرب. وما نشاهده اليوم من دور إغاثي لرجال الدفاع المدني جراء تداعيات الحرب العدوانية على لبنان والشهداء من عناصر الدفاع المدني الذين يرتقون إلى جنات الخلود، إلاّ الدليل الساطع متوجهة إلى أرواحهم بالصلاة وتحيات الفخر والإعتزاز".بعد ذلك جرى نقاش من جانب حضور الإجتماع حول ماهية تعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين عموما، والتعاون حول الإجراءات اللوجستية المطلوبة في سباق "وان ران". وخلص هذا إلى تأكيد من قبل العميد خريش بأن الدفاع المدني سيعمل على تقديم ما يساعد في نجاح السباق من خلال وجود آليات الدفاع المدني، خصوصا سيارات الإسعاف وبالتنسيق مع اللبناني، إضافة إلى فريق الدراجات النارية للإنقاذ والمزوّد بالحقيبة الطبية والتي تشمل جهاز الصدمات الكهربائية للقلب AED.وفي الختام شكرت الخليل للعميد خريش إهتمامه ودعم الدفاع المدني اللوجستي للجمعية في هذه المرحلة وأملت إستمرار هذا التعاون البنّاء.