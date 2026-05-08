لبنان

كارني اتصل بعون.. تأكيد على دعم التفاوضات وطلبٌ بالضغط على إسرائيل

Lebanon 24
08-05-2026 | 11:41
كارني اتصل بعون.. تأكيد على دعم التفاوضات وطلبٌ بالضغط على إسرائيل
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة لاسيما التحضيرات الجارية لإنعقاد الاجتماع الثالث في واشنطن في شأن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل .
وأكد الرئيس كارني دعم كندا لمبادرة الرئيس عون التفاوضية والقرارات المتخذة في هذا الصدد . كما اكد وقوف كندا إلى جانب لبنان في الظروف الدقيقة التي يمر بها ، والعمل على انهاء معاناة النازحين الذي هُجروا من قراهم قسراً .

وشكر رئيس الجمهورية لرئيس وزراء كندا الدعم الذي يلقاه لبنان منه ومن بلاده  في المجالات كافة ، مشددا على ما يربط بين البلدين من وشائج الصداقة والتعاون اضافة إلى الروابط المتينة بين الشعبين اللبناني والكندي . وطلب الرئيس عون من الرئيس كارني مساعدة لبنان في الضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين والمسعفين والعاملين في الحقل الإنساني والإعلاميين ، وكذلك وقف تدمير البلدات والقرى التي تحتلها وجرف منازلها .
 
