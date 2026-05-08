تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إدارة مرفأ بيروت توافق على دفتر الشروط الخاص بمناقصة شراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ

Lebanon 24
08-05-2026 | 13:17
A-
A+
إدارة مرفأ بيروت توافق على دفتر الشروط الخاص بمناقصة شراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ
إدارة مرفأ بيروت توافق على دفتر الشروط الخاص بمناقصة شراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 اعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان، انه "في إطار الجهود المستمرة لإعادة تأهيل مرفأ بيروت على المستويين التشغيلي والإداري، وفي ظل الحاجة الملحة لتوفير سيارات جديدة بعد التدمير الكامل لأسطول المرفأ المؤلف من أكثر من 75 سيارة جراء انفجار 4 آب 2020، علماً أن الإدارة لم تقم منذ ذلك التاريخ بشراء أي سيارات رغم تزايد الحاجات التشغيلية المرتبطة بمهام الأمن والسلامة والصيانة والخدمات، تؤكد إدارة واستثمار مرفأ بيروت حرصها على اعتماد أعلى معايير الشفافية والالتزام الكامل بقانون الشراء العام في جميع إجراءاتها الإدارية والمالية.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس إدارة مرفأ بيروت بتاريخ 10/3/2026 على دفتر الشروط الخاص بمناقصة عمومية لشراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ، تتضمن أيضاً بيع جميع السيارات المتضررة جراء انفجار 4 آب 2020، وقد تم نشر المناقصة على منصة الشراء العام بتاريخ 12/3/2026، على أن تكون المهلة النهائية لتقديم العروض بتاريخ 22/4/2026.

وبعد انتهاء المهلة القانونية وفضّ العروض، تبين تقدم عارض واحد فقط، ما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بإلغاء المناقصة وإعادة إطلاقها مجدداً، تكريساً لمبدأ المنافسة وتأميناً لأفضل الشروط الممكنة للإدارة العامة.

وعليه، أعادت الإدارة طرح مناقصة عمومية جديدة عبر منصة الشراء العام بتاريخ 22/4/2026، وحددت مهلة تقديم العروض بتاريخ 8/5/2026.

وبعد فضّ العروض، تبين مجدداً تقدم عارض وحيد، حيث رست المناقصة على شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. RYMCO ، وذلك انسجاماً مع أحكام قانون الشراء العام الذي يجيز، بعد إعادة إطلاق المناقصة للمرة الثانية، إمكانية إرساء الصفقة على عارض وحيد عند توافر الشروط القانونية المطلوبة.

إلا أن إدارة مرفأ بيروت تبلغت لاحقاً بانسحاب الشركة من المناقصة لأنها العارض الوحيد، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة طرح مناقصة عمومية جديدة عبر منصة الشراء العام، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.

وتؤكد إدارة واستثمار مرفأ بيروت التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة، وحرصها على إدارة هذا الملف بما يضمن حسن سير المرفق العام وتوفير متطلبات العمل التشغيلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصدي: أطلعت مجلس الوزراء على دفتر الشروط الخاص بالتدقيق الجنائي بملف بواخر الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة مرفأ بيروت تطلق وسائل دفع إلكترونية جديدة لتسديد الرسوم
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل الماسحات الضوئية في مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شحنة جديدة من المساعدات الانسانية عبر مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

استثمار مرفأ بيروت

قانون الشراء العام

إدارة مرفأ بيروت

مجلس الإدارة

حسن سير

التزام

حسن س

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-08
Lebanon24
15:59 | 2026-05-08
Lebanon24
15:57 | 2026-05-08
Lebanon24
15:41 | 2026-05-08
Lebanon24
15:34 | 2026-05-08
Lebanon24
15:29 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24