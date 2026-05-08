Najib Mikati
لبنان

محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته

Lebanon 24
08-05-2026 | 13:40
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستسهّل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 أيار.
وأوضحت الخارجية أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن.

وبحسب الخارجية الأميركية، ستعمل هذه المناقشات على بناء إطار لترتيبات دائمة للسلام والأمن، إضافة إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه.

وأكدت أن لبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات انطلاقاً من مصالحهما، مشيرة إلى أن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين.

واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذه المناقشات تشكل "خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل".
 
وأشارت الخارجية إلى أنّ ملف ترسيم الحدود سيكون ضمن النقاشات بين إسرائيل ولبنان.
 
من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث ان جولة مباحثات واشنطن مع لبنان ستتناول آلية تفكيك حزب الله وترسيم الحدود.

أضافت:" واشنطن تحاول بلورة اتفاق أمني قائم على "فصل قوات" بين إسرائيل ولبنان".
