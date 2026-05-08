محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته

وأوضحت الخارجية أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن.وبحسب الخارجية الأميركية، ستعمل هذه المناقشات على بناء إطار لترتيبات دائمة للسلام والأمن، إضافة إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه.وأكدت أن لبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات انطلاقاً من مصالحهما، مشيرة إلى أن ستعمل على التوفيق بين الجانبين.واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذه المناقشات تشكل "خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل".