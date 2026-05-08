عمال لبنانيون في خطر

علم "لبنان24" أن عددا كبيرا من عمال البناء باتوا يواجهون مصيرهم بعد توقف أعمالهم لأشهر عديدة بسبب الحرب.
وأشارت مصادر نقابية إلى أنّه حان الوقت لتتحرك الدولة وتعطي تصاريح استثنائية للبدء بعمليات البناء والاستثمار.
وقالت المصادر عبر "لبنان24" أنّ الوقت قد حان لتتحرك الدولة ويتم فتح هذا الملف الذي أبقى مصير مئات لا بل آلاف العمال في المجهول.
وتعقيبا على الأعمال التي تنشط في مناطق لم تصل إليها الحرب أشارت المصادر إلى أنّه على الرغم من شبه الامان في تلك المناطق إلا ان العمال اللبنانيين يواجهون ضغطا كبيرا من قبل اليد العاملة الاجنبية التي تستفيد من تمييع تطبيق القوانين.