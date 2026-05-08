داخل أسواق الذهب.. هذا ما حصل بعد حرب إيران!

لكن الهبوط الحاد لم يُخرج المستثمرين الأفراد من السوق، بل دفعهم إلى الشراء بكثافة، بعدما رأوا في التراجع فرصة لإعادة الدخول عند مستويات أقل. فقد ارتفع عدد الذهب عبر منصة BullionVault بنحو 18.2% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزين البائعين بنسبة تقارب 3 إلى 1، في إشارة إلى أن القلق العالمي لم يختفِ، بل تبدّل شكله من ذعر إلى اقتناص للفرص.وقال مصدر اقتصادي لـ"" إن "ما يحصل في سوق الذهب لا يمكن قراءته كضعف في المعدن، بل كتصحيح طبيعي بعد موجة ارتفاع طويلة ومبالغ فيها"، مشيراً إلى أن "المستثمرين الكبار باعوا لجني الأرباح وتغطية خسائر في أسواق أخرى، فيما تعامل المستثمرون الأفراد مع الهبوط كفرصة شراء في عالم يزداد اضطراباً".وبحسب المصدر، فإن الذهب يواجه حالياً معادلة معقّدة،فمن جهة، تدفع الحروب والتوترات الجيوسياسية المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ومن جهة أخرى، يضغط ارتفاع والتضخم على توقعات الفائدة، ما يحدّ من اندفاعة الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً.وتظهر البيانات ان مؤشر مستثمري الذهب ارتفع إلى 60.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ آب 2020، ما يعكس تحسناً واضحاً في شهية الشراء، رغم تراجع الأسعار. كما زادت حيازات المستثمرين من الذهب للمرة الأولى منذ أشهر، لتتجاوز 43.4 طناً، بقيمة تُقدّر بنحو 6.4 مليارات دولار.أما الفضة، فسلكت مساراً مشابهاً من حيث الأسعار، لكنها بقيت أكثر تأثراً بالمخاوف الصناعية، إذ تراجعت بنحو 19.2% بالدولار، في أسوأ خسارة شهرية لها منذ عام 2011.وختم المصدر بالقول إن "الذهب لم يفقد ، لكنه دخل مرحلة اختبار حقيقية. فإذا استمرت المخاوف من الركود التضخمي وتوسع الاضطرابات، سيبقى الطلب قوياً. أما إذا هدأت الجبهات وارتفع رهان الأسواق على الفائدة المرتفعة، فقد نشهد مزيداً من الضغط قبل عودة الصعود".