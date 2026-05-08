انتشال جثمان شهيد من ميفدون وإجلاء مدنيين في النبطية

تمكن فريق من اللبناني من مركز من سحب جثمان الشهيد جودت لطفي فقيه (من بلدة كفرتبنيت)، الذي قضى في غارة لمسيرة معادية على ناقلة سيارات (بلاطة) كان يستقلها امس في بلدة ميفدون، وكان برفقته ايضا احمد فقيه والذي تمكن فريق من الهيئة الصحية الاسلامية من سحب جثمانه في وقت سابق من هذا اليوم.

ونقل الجثمان الى احدى مستشفيات النبطية.

كما انجز فريق الصليب الاحمر في الوقت ذاته، مهمة انسانية حيث تم اجلاء مجموعتين من المدنيين من منزلين كانوا محاصرين فيهما في بلدة ميفدون بفعل الجوية المعادية والقصف المدفعي الذي استهدفهم، حيث نقلوا جميعهم الى خارج .