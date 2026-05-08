أساتذة المسائي يطالبون بصرف كامل مستحقات آذار

08-05-2026 | 15:26
أساتذة المسائي يطالبون بصرف كامل مستحقات آذار
وجهت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين رسالة الى ممثل منظمة "اليونيسف" في لبنان ماركولويجي كورسي، طالبته بدعمهم في "تطبيق قرار شهر آذار الذي صدر عن مجلس الوزراء، لجهة احتساب ساعات التعطيل القصري، وتم تطبيقه فعليا على أساتذة الدوام الصباحي، ليشمل أيضا أساتذة وكافة العاملين في الدوام المسائي للطلاب غير اللبنانيين في المدارس الرسمية".

ولفتت الى أن "هذا الطلب يستند إلى النقاط الأساسية التالية:

- تطبيق قرار آذار على الدوام الصباحي: إن قرار شهر آذار الصادر عن مجلس الوزراء، والمُعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي، جرى تطبيقه فعليا على الدوام الصباحي، بما في ذلك احتساب أيام التعطيل القسري كاملة دون أي اقتطاع.

- تماثل الظروف القسرية: إن التعطيل الذي حصل خلال شهر آذار شمل الدوامين الصباحي والمسائي معا، وكان نتيجة ظروف الحرب والظروف القاهرة الخارجة عن إرادة الأساتذة وكافة العاملين.

- مبدأ العدالة والمساواة: بما أن الظروف والمسؤوليات كانت متماثلة، فإن العدالة تقتضي تطبيق القرار نفسه على الدوام المسائي، وعدم التمييز بين العاملين في البرنامجين".

واشارت الى أن "تمويل برنامج التعليم المسائي مخصص من منظمة اليونيسف منذ بداية العام الدراسي، وبالتالي لا يجوز تحميل الأساتذة والعاملين تبعات مالية ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم".

وطالبت بـ"إنصاف المرشدين الصحيين واحتساب ساعات عملهم الصفية واللاصفية كاملة، باعتبار أن الشق اللاصفي جزء أساسي من مهامهم الإدارية والصحية، وقد جرى احتسابه كاملا لزملائهم الإداريين".

وأعلنت أنه "بناء على ما تقدم، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، نرجو دعمكم والتواصل مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي، من أجل: تطبيق قرار شهر آذار كاملا على الدوام المسائي، صرف المستحقات المالية عن أيام التعطيل القسري خلال آذار دون أي اقتطاع، وإقرار الزيادة على أجر الحصة للدوام المسائي أسوة بالدوام الصباحي". 

 

