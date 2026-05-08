بينهم نساء.. هذه حصيلة غارة طورا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة طورا أدت في حصيلة نهائية إلى 4 من بينهم 3 سيدات و15 جريحا من بينهم 3 سيدات.

