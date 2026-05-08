حصيلة ثقيلة.. غارات إسرائيلية على الجنوب تحصد نساء وطفلين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة جديدة للغارات التي استهدفت عدداً من بلدات الجنوب.وأوضح المركز أن الغارة على بلدة طورا في أدت، في حصيلة نهائية، إلى سقوط 4 بينهم 3 سيدات، إضافة إلى 15 جريحاً بينهم 3 سيدات.وفي عنقون في ، أدت الغارة الإسرائيلية إلى شهيدين وجريحة.كما أفاد البيان عن أن الغارة على بلدة في قضاء أسفرت عن 3 شهداء بينهم طفلان.وفي ميفدون في ، أدت الغارة إلى و4 جرحى، بينهم سيدة.