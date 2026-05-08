لبنان
حصيلة ثقيلة.. غارات إسرائيلية على الجنوب تحصد نساء وطفلين
Lebanon 24
08-05-2026
|
15:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة جديدة للغارات
الإسرائيلية
التي استهدفت عدداً من بلدات الجنوب.
وأوضح المركز أن الغارة على بلدة طورا في
قضاء صور
أدت، في حصيلة نهائية، إلى سقوط 4
شهداء
بينهم 3 سيدات، إضافة إلى 15 جريحاً بينهم 3 سيدات.
وفي عنقون في
قضاء صيدا
، أدت الغارة الإسرائيلية إلى شهيدين وجريحة.
كما أفاد البيان عن أن الغارة على بلدة
الزرارية
في قضاء
صيدا
أسفرت عن 3 شهداء بينهم طفلان.
وفي ميفدون في
قضاء النبطية
، أدت الغارة إلى
شهيد
و4 جرحى، بينهم سيدة.
