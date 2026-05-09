باطن الكواليس السياسية غير ظاهرها

Advertisement

على رغم تأكيد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على أن العلاقة بينهما ممتازة، وأن التواصل غير المباشر بينهما قائم ولم ينقطع، فإن ثمة كلامًا أخر يُقال في الكواليس السياسية، وهو مغاير لما يُعلن، ومفاده أن ما يظهر إلى العلن من تباينات بين أركان السلطة لا يعكس كامل الصورة، إذ إن الخلافات أعمق بكثير مما يُقال، وتطال جوهر القرار السيادي المرتبط بمسار التفاوض.ويشير بعض المطلعين على خفايا هذه الكواليس إلى أن "التماسك الشكلي" لا يزال قائمًا فقط لمنع انهيار خارجيًا، فيما الانقسام الفعلي يتوسّع في الغرف المغلقة.