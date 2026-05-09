تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معركة جنوب الليطاني: التثبيت ممنوع

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-05-2026 | 03:00
A-
A+
معركة جنوب الليطاني: التثبيت ممنوع
معركة جنوب الليطاني: التثبيت ممنوع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت يستمر فيه التصعيد جنوب لبنان على وقع المفاوضات الإيرانية الأميركية، تبدو المنطقة وكأنها تدخل مرحلة شديدة الحساسية سياسياً وعسكرياً.
Advertisement

 فالمواجهة اليومية لم تعد مجرد رسائل ميدانية متبادلة، بل تحوّلت إلى جزء أساسي من عملية التفاوض الكبرى الجارية في الإقليم، حيث تحاول كل جهة تحسين شروطها قبل الوصول إلى أي تسوية محتملة.

ومن الواضح أن القرار الأساسي لدى حزب الله يتمثل بمنع إسرائيل من تثبيت أي مواقع دائمة داخل جنوب لبنان. وحتى الآن، نجح الحزب في منع هذا الأمر رغم التوغلات والسيطرة المؤقتة على أجزاء من القرى الحدودية. ففكرة التثبيت بالنسبة لإسرائيل تعني امتلاك ورقة تفاوضية يمكن استخدامها لاحقاً، بينما عدم القدرة على فرض واقع ثابت يمنح حزب الله بدوره ورقة قوة سياسية وميدانية في أي مفاوضات مقبلة.


بالتوازي، يبدو أن الاشتباك المفتوح في مضيق هرمز أصبح أمراً شبه يومي، خصوصاً مع المؤشرات التي توحي بأن واشنطن تسعى للوصول إلى اتفاق مع طهران قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

إلا أن إيران، بحسب المعطيات، لا تريد منح الإدارة الأميركية هذا الإنجاز بسهولة، رغم أن بعض الشروط المطروحة تبدو أقل تشدداً مما كان متوقعاً.


وتشير الأجواء إلى احتمال إعلان إيراني واضح برفض هذه الشروط خلال الفترة المقبلة.
كل هذه التطورات تنعكس مباشرة على الداخل اللبناني، حيث تتجه البلاد نحو معركة سياسية فعلية بين القوى المؤيدة لحزب الله وتلك المعارضة له. فهذه المواجهة الداخلية لن تكون مرتبطة فقط بالموقف من السلاح أو الحرب، بل ستحدد أيضاً شكل التفاوض اللبناني وموقع لبنان في أي تسويات إقليمية مقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
في الجنوب.. بلدية تعلن: التصوير "ممنوع"
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معارك عنيفة في بنت جبيل وحزب الله يسعى لمنع التثبيت الاسرائيلي وتوسيع الكلفة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل تعمل داخل الحزام الأمني جنوب الليطاني وشمال الليطاني وفي البقاع وشمال لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توتير الشارع ممنوع
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

جنوب لبنان

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المعارضة

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09
Lebanon24
04:46 | 2026-05-09
Lebanon24
04:45 | 2026-05-09
Lebanon24
04:44 | 2026-05-09
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24