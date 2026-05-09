تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي المنى زار ابو الحسن متضامناً: نعمل لدرء الفتنة ونحتكم للدولة والقضاء

Lebanon 24
09-05-2026 | 14:10
A-
A+

أبي المنى زار ابو الحسن متضامناً: نعمل لدرء الفتنة ونحتكم للدولة والقضاء
أبي المنى زار ابو الحسن متضامناً: نعمل لدرء الفتنة ونحتكم للدولة والقضاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في منزله في بتخنيه، متضامناً ومهنئاً بسلامة نجاته من الاعتداء بسلاح حربي الذي تعرّض له اثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قبيع – المتن الأعلى.
Advertisement


وألقى الشيخ أبي المنى كلمة قال فيها: "حمداً على سلامة سعادة النائب الحبيب الصديق الأستاذ هادي الذي كنا نتمنى أن يكون الاستفتاء لمحبته في غير هكذا مناسبة، ولكن هذا هو الواقع، وقد استفتى قلوب الناس أبناء المتن والجبل وأبناء الوطن من خلال حجم الاتصالات والرسائل التي تصله والتي عبّر بها الصادقون المخلصون عن محبتهم ووفائهم". 


أضاف: "لماذا هذا الاعتداء، ولماذا هذا الوفاء؟ لأنه واحد من هؤلاء المناضلين الشرفاء الذين تميزوا بثباتهم ووطنيتهم، فلمع جوهره في المتن والوطن، وكان هدفاً للحاقدين، فالأستاذ هادي له تاريخ مشرّف لأنه وجهٌ خيّرٌ من قافلة العطاء وقافلة النضال والثبات على الثوابت وعلى المبادئ وعلى الهوية العربية المعروفية التوحيدية، لأنه من هذه القافلة التي تسير وستستمر بالسير مهما تعاظمت التحديات ومحاولات الإساءة والاعتداء. ولأنه شجرة مثمرة بعطائه وغيرته ومحبته وقربه من الناس، فهو يُرشق بالحجارة، تارة بحجارة القدح والذم والافتراء، واليوم بحجارة قاتلة، ولكن الأستاذ هادي يبقى شامخاً وقوياً بما يملكه من محبة الناس وبما لديه من عطاءات وما يختزنه من إيمان وما يتمسك به من قيم وثوابت". 


وختم الشيخ أبي المنى كلمته بالقول: "معك يا أستاذ هادي ومع وليد بك وتيمور بك نحمل رسالة الجبل والطائفة والوطن، ونَدرأ الفتنة بالوعي والحكمة وسعة الصدر ونحتكم للدولة والأجهزة الأمنية والقضاء، ونأمل أن نتمكن من معالجة أولئك الضعفاء المنحرفين المغرّر بهم". 



 أبو الحسن

 ورحب النائب ابو الحسن بشيخ العقل والوزير هاني والوفد المرافق، في بيت كل مواطن شريف وموحّد وملتزم، وتوجّه إلى سماحته بالقول: "أهلاً وسهلاً بكم سماحة الشيخ، يا علماً من أعلام التوحيد، يا مقداماً وشجاعاً وراسخاً. عندما أقول ذلك، كيف لا وقد وعينا ومشينا على نشيد (سلام الشباب سلام الرجالْ)، ونشيد (أخفض علياك أيا علمُ) بما يجسّد الفكرة والروح، يا نبيلاً ومؤمناً وصابراً وصامداً بوجه حملات التجريح والتشكيك والتخوين والتطاول على قدسية المقام والموقع. وهذا الهجوم الذي يستهدف القيادتين السياسية والروحية ليس بعابر ولا هو تعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل تجسيد لمشروع خطير يهدف لضرب الثقة بين القيادة الروحية ومجتمع التوحيد، والقيادة السياسية وجمهور الوفاء، ويستهدف الطائفة المعروفية الموحّدة، التي قدّمت الغالي من التضحيات، لأجل الدفاع عن هوية وثغور لبنان وأبناء هذه المنطقة، الذين قدّموا قبل أكثر من ألف عام آلاف الشهداء والجرحى، في سبيل الذود عن الثوابت والأرض والعرض والقيم والكرامات". 



أضاف: "الطائفة مستهدفة اليوم عبر قياداتها، لضرب الثقة وزعزعة الاستقرار الداخلي وفرط العقد الذي يشبه طبق النحاس الذي إن (رنّ) في مكان يكون الصدى في مكان آخر. والهدف بأن تتحوّل طائفة الموحّدين الدروز إلى قومية تتحالف مع قومية أخرى بهدف إقامة حلف الأقليات على حساب الوحدة العربية والوحدة الإسلامية. لهؤلاء نقول: خسئتم، ومشروعكم لن يمرّ، فثباتنا وإيماننا وقناعاتنا وتضحياتنا وتاريخنا أمنع وأصلب من أن ينال منها الكلام المسموم والعابر عبر التواصل الاجتماعي، الذي يسعى للتحريض واستغلال كل حالة إجرامية أو نفسية أو خارجة عن الأصول والقانون لتنفيذ مخططات تؤدّي إلى الفتنة في البلاد".



وتابع: "قلناها بالأمس مع وليد بك، سقفنا وملاذنا الدولة ومرجعنا هو القضاء الذي نجدّد الثقة به اليوم وملجأنا القوى الأمنية. قرارنا الدولة والطائف وبأن يبقى لبنان الكبير واحداً موحّداً، لا نفرّط بالتراث ولا بمتر واحد من مساحة الوطن، وسنجهض معكم ومع كل المخلصين محاولات الانفصال والتفتيت والتقسيم، لكي يبقى لبنان أولاً وأخيراً وطناً سيداً حراً عربياً مستقلاً، بوجود أمثالكم والقيادات السياسية المخلصة".



وأردف: "ليس لدينا خصم ولا غريم ولا عدو في الداخل، هذا منطق وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط ومنطقنا، وبالوقت نفسه، هذا لا يعني بأن نتنازل عن حق ونمرّر ما حصل وكأنه شيئاً لم يكن. نريد أن نعرف حقيقة الجرم الذي حصل، الذي لو نجح لا سمح الله لكاد أن يتحوّل إلى مجزرة في بلدة قبيع الأبية الشامخة. لقد وقفت في مقتبل العمر مع المخلصين والشرفاء من أبناء قبيع والجبل للذود عن الأرض والعرض والكرامة، وللدفاع عن هوية لبنان ووحدته واستقلاله. ومن قبيع كانت الشرارة، وأسقطنا مشروع التقسيم الإسرائيلي الذي كاد أن يودي بالبلاد. وبعد 44 عاماً يعود المشروع بنفس القوة، ولكن لم يعلموا أننا ما زلنا أقوياء ثابتون وصامدون".


وختم أبو الحسن: "سنمضي بقيادة وليد جنبلاط، هذا المارد والقائد الاستثنائي، الذي عرف كيف يحفظ الأرض والأمانة والعهد والوعد، وهو معكم يا سماحة الشيخ يتحمّل ما يتحمّله، ومستمر دون أن يأبه للصفحات المسمومة. نمضي معه ومعكم ومع تيمور جنبلاط في مسيرة تثبيت وحدة لبنان واستقراره وهوية لبنان العربية، رغم أنف الرافضين، متمسّكين بالإرادة والعزيمة والقوة والصبر والثبات والصمود حتى تحقيق المبتغى والأهداف. عشتم سماحة الشيخ، وعاشت طائفة الموحّدين الدروز العربية، وعاش لبنان حراً سيداً عربياً مستقلا ".
مواضيع ذات صلة
أرسلان يتصّل بالنائب أبو الحسن متضامناً
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: لدرء الفتنة والالتفاف حول مؤسسات الدولة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للترهلات.. تمارينُ بسيطة في المنزل لنحت "خط الفك" وإبراز الملامح!
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي يتصل بهادي أبو الحسن مطمئنًا على صحته
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وليد جنبلاط

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

إسرائيل

الشهداء

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24