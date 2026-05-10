تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص: وزارة الاعلام تعمل على 4 مستويات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل

Lebanon 24
10-05-2026 | 02:41
A-
A+
مرقص: وزارة الاعلام تعمل على 4 مستويات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل
مرقص: وزارة الاعلام تعمل على 4 مستويات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ "وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطة العدلية وليس وزارة الإعلام".
Advertisement


وفي حديث إذاعي، قال: "المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج".



وأضاف: "المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معها اجتماعا يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي".



وتابع: "اما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس من صلاحية وزارة الإعلام".



وأشار إلى أنّ "المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه في اللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن الارادة النيابية التي نحترمها استنادا الى مبدأ فصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلا خاصا بتنظيم المواقع الإلكترونية من جهة واحكاما خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى".
مواضيع ذات صلة
اجتماع وزاري ثلاثي بين كرامي ومرقص ومكي لترشيد دور الشباب في المجتمع وعقلنة خطابهم
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص للحدث: خطاب الرئيس عون رسم خارطة طريق للبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص حذر من خطورة خطاب التحريض: للالتزام بخطاب إعلامي هادئ ومتوازن
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام يحذّر: مواقع التواصل ليست منصة للإساءة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة

الأمم المتحدة

الهيئة العامة

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

التعبير عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:18 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-05-10
Lebanon24
07:18 | 2026-05-10
Lebanon24
07:17 | 2026-05-10
Lebanon24
07:08 | 2026-05-10
Lebanon24
06:52 | 2026-05-10
Lebanon24
06:31 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24