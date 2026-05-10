رجي يغادر إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية

غادر والمغتربين يوسف رجي متوجهاً إلى روما والفاتيكان، في زيارة رسمية تتصدّرها لقاءات مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بيترو بارولين، كما ونظيره أنتونيو تاياني.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء المواقف المتكررة التي أطلقها قداسة البابا لاون الرابع عشر والداعية إلى تحقيق السلام في ، فضلاً عن الدور الدبلوماسي الذي يضطلع به الكرسي الرسولي بعيداً عن الأضواء من اجل قيام الدولة في لبنان، وأن يكون وطنًا لكرامةِ الإنسان، ومنارةً للحريّة، وملتقى للتفاعل الدّينيّ والثّقافي التسالمي في العالمِ.





وعلى الصعيد الإيطالي، تتمحور المباحثات حول الاهتمام الإيطالي بتعزيز الاستقرار في لبنان، والدور الذي تؤديه روما داخل منظومة في هذا الملف.

وفي هذا السياق يُتوقع أن يتناول الوزير رجي مع نظيره تاياني مسألة الدعم العسكري الإيطالي المتواصل للجيش اللبناني، ومساهمة الفاعلة في قوات اليونيفيل بوصفها من أبرز الدول المساهمة فيها، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني بديل عن هذه القوات أو مكمّل لدورها في حفظ الاستقرار جنوب الليطاني.