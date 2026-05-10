رجي يغادر إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية

10-05-2026 | 03:53
غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بيروت متوجهاً إلى روما والفاتيكان، في زيارة رسمية تتصدّرها لقاءات مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما ونظيره الإيطالي أنتونيو تاياني.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء المواقف المتكررة التي أطلقها قداسة البابا لاون الرابع عشر والداعية إلى تحقيق السلام في لبنان، فضلاً عن الدور الدبلوماسي الذي يضطلع به الكرسي الرسولي بعيداً عن الأضواء من اجل قيام الدولة في لبنان، وأن يكون وطنًا لكرامةِ الإنسان، ومنارةً للحريّة، وملتقى للتفاعل الدّينيّ والثّقافي التسالمي في العالمِ.


وعلى الصعيد الإيطالي، تتمحور المباحثات حول الاهتمام الإيطالي بتعزيز الاستقرار في لبنان، والدور الذي تؤديه روما داخل منظومة الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. 
 
 
وفي هذا السياق يُتوقع أن يتناول الوزير رجي مع نظيره تاياني مسألة الدعم العسكري الإيطالي المتواصل للجيش اللبناني، ومساهمة إيطاليا الفاعلة في قوات اليونيفيل بوصفها من أبرز الدول المساهمة فيها، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني بديل عن هذه القوات أو مكمّل لدورها في حفظ الاستقرار جنوب الليطاني.

