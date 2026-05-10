تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة كفرحزير البيئية: نرفض إعادة تشغيل مقالع الترابة وندعو لنقلها إلى السلسلة الشرقية

Lebanon 24
10-05-2026 | 03:55
A-
A+

لجنة كفرحزير البيئية: نرفض إعادة تشغيل مقالع الترابة وندعو لنقلها إلى السلسلة الشرقية
لجنة كفرحزير البيئية: نرفض إعادة تشغيل مقالع الترابة وندعو لنقلها إلى السلسلة الشرقية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وإلى الوزراء المعنيين، جاء فيه: "نؤكد رفضنا المطلق لإعادة تشغيل مقالع شركات الترابة في أي من قرى الكورة، ولا سيما في أراضي بدبهون المحمية الواقعة فوق المياه الجوفية، وأراضي كفرحزير المصنفة بالكامل أراضي بناء فلل وقصور".
Advertisement


وتابعت: "إزاء الضرر الهائل الذي تسببت به هذه المقالع الواقعة بين الينابيع وبساتين الزيتون، وقرب منازل حي المجيدل، وفي حرم كنيسة مارتقلا، وعلى مجرى نهر العصفور، وبعد انتشار الوفيات والإصابات بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية بشكل خطير، نعلن أن إعادة تشغيل مقالع وأفران شركات الترابة المسرطنة تشكل جريمة حرب بحق من تبقى في شكا وكفرحزير وبدبهون والكورة، وتتحمل مسؤوليتها حكومة نواف سلام التي شرّعت هذه الجريمة بقراراتها رقم 16 و9/6 و3-5، معتبرة أن جميع هذه القرارات مخالفة للقانون، شأنها شأن مقالع شركات الترابة".



وأضافت: "إن سبعاً وعشرين صفحة تحمل مئات تواقيع الأهالي الرافضين لمقالع وأفران الموت، لا يمكن لأحد أن يضرب بها عرض الحائط، ولا يمكن لأحد، كائناً من كان، أن يقرر عنهم أو أن يقتلعهم من بيوتهم وأرضهم وجذورهم".



ودعت اللجنة إلى "نقل هذه المقالع إلى السلسلة الشرقية تطبيقاً للمرسوم 8803، ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي، والبدء باستيراد الإسمنت لإعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي وما دمّرته شركات الترابة، كما فعلت سوريا منذ العام الماضي، من دون تلوث ودمار وسرطان وغش واحتكار، وبنصف السعر الاحتكاري الذي تبيع به شركات الترابة الإسمنت للشعب اللبناني".
مواضيع ذات صلة
لجنة كفرحزير البيئية ترفض قرار حكومة سلام بإعادة عمل مقالع وأفران الترابة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ للجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة... إليكم تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة على جرود السلسلة الشرقية في البقاع
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو متوسط فوق السلسلة الشرقية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 14:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الإسرائيلي

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

الزيتون

الكورة

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:18 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-05-10
Lebanon24
07:18 | 2026-05-10
Lebanon24
07:17 | 2026-05-10
Lebanon24
07:08 | 2026-05-10
Lebanon24
06:52 | 2026-05-10
Lebanon24
06:31 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24