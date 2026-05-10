لجنة كفرحزير البيئية: نرفض إعادة تشغيل مقالع الترابة وندعو لنقلها إلى السلسلة الشرقية

وتابعت: "إزاء الضرر الهائل الذي تسببت به هذه المقالع الواقعة بين الينابيع وبساتين ، وقرب منازل حي المجيدل، وفي حرم مارتقلا، وعلى مجرى نهر العصفور، وبعد انتشار الوفيات والإصابات بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية بشكل خطير، نعلن أن إعادة تشغيل مقالع وأفران شركات الترابة المسرطنة تشكل جريمة حرب بحق من تبقى في شكا وكفرحزير وبدبهون والكورة، وتتحمل مسؤوليتها حكومة نواف سلام التي شرّعت هذه الجريمة بقراراتها رقم 16 و9/6 و3-5، معتبرة أن جميع هذه القرارات مخالفة للقانون، شأنها شأن مقالع شركات الترابة".وأضافت: "إن سبعاً وعشرين صفحة تحمل مئات تواقيع الأهالي الرافضين لمقالع وأفران الموت، لا يمكن لأحد أن يضرب بها عرض الحائط، ولا يمكن لأحد، كائناً من كان، أن يقرر عنهم أو أن يقتلعهم من بيوتهم وأرضهم وجذورهم".ودعت اللجنة إلى "نقل هذه المقالع إلى السلسلة الشرقية تطبيقاً للمرسوم 8803، ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي، والبدء باستيراد الإسمنت لإعادة إعمار ما دمّره العدو وما دمّرته شركات الترابة، كما فعلت منذ العام الماضي، من دون تلوث ودمار وسرطان وغش واحتكار، وبنصف السعر الاحتكاري الذي تبيع به شركات الترابة الإسمنت للشعب اللبناني".