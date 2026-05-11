شهداء وجرحى.. موجة غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع

في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات مكثّفة ومتتالية على عددٍ كبير من البلدات والقرى اللبنانية.
وأغار العدو الإسرائيلي على البلدات التالية: غارتان على كفرمان، أربع غارات على تول، كفرصير، عبا، قلاوية، ثلاث غارات على يحمر الشقيف، وارنون (قضاء النبطية)، غارة على كفرتبنيت، النبطية الفوقا، غارة على ميفدون، وغارتان على شوكين.
وفي حصيلة أولية لغارة عبا، تم تسجيل 4 جرحى، 3 منهم حالتهم طفيفة وحالة واحدة حرجة، إضافة إلى شهيدين لا يزال يتم التعرف إليهما.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت شخصين من آل درويش في بلدة حاريص في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابتهما، وقد تم نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي.