تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان… بلد مُعلّق على هدف واحد

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
11-05-2026 | 05:00
A-
A+
لبنان… بلد مُعلّق على هدف واحد
لبنان… بلد مُعلّق على هدف واحد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تبدو الأزمة في لبنان اليوم كما هي في الواقع، إنما كما يُراد لها أن تُروى. بلدٌ يرزح تحت انهيار شامل، اقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسساتيًا، فيما يجري اختزال كل هذا المشهد المعقّد في عنوان واحد يُقدَّم كمدخل وحيد لأي حل: نزع سلاح حزب الله. هكذا، لا يتم التعامل مع الأزمات بوصفها أزمات مستقلة تحتاج إلى قرارات عاجلة، إنما تُعاد صياغتها ضمن مسار واحد، يُجمّد كل ما عداه.
Advertisement

هذا التحوّل ليس تفصيلاً في الخطاب، إنما إعادة بناء كاملة للأولويات. فجأة، لم يعد انهيار النظام المالي هو القضية المركزية، رغم ضياع ودائع اللبنانيين وتفكك القطاع المصرفي. لم يعد تفكك مؤسسات الدولة هو الخطر الداهم، رغم الشلل الذي يصيب القضاء والإدارة والخدمات العامة. لم تعد الهجرة الجماعية ولا انهيار التعليم والصحة ملفات ملحّة. كل هذه الأزمات، على خطورتها، وُضعت في خانة الانتظار، إلى حين معالجة ملف واحد يُقدَّم كمدخل إلزامي لكل شيء.

في قلب هذا المشهد، يقف الانهيار المالي كجريمة بلا محاسبة. سنوات من السياسات الخاطئة والهندسات المالية قادت إلى فجوة هائلة، فيما بقيت المسؤوليات ضائعة بين السياسة والمصارف. لم يُفتح تحقيق شامل، ولم تُحدد المسؤوليات، ولم تُستعد الأموال المحوّلة. ليس لأن الحقيقة مجهولة، إنما لأن كشفها يهدد شبكة مصالح مترابطة، تملك القدرة على تعطيل أي مسار مساءلة. وهكذا، يُترك الملف معلقًا، ويُعاد توجيه النقاش بعيدًا عنه.

القطاع المصرفي، الذي يفترض أن يكون مدخل التعافي، تحوّل إلى عنوان للشلل المتعمّد. كل الخطط معروفة، من إعادة الهيكلة إلى توزيع الخسائر، لكن القرار غائب. أي إصلاح فعلي سيكشف حجم الخسائر ومن سيتحملها، وسيعيد رسم موازين القوة داخل النظام الاقتصادي. لهذا، يُترك هذا الملف في حالة تجميد دائم، فيما يُربط مصيره بملفات سياسية لا علاقة مباشرة لها به.

الدولة نفسها تعيش حالة تعليق مفتوحة. الكهرباء تستنزف دون حل، القضاء عاجز عن التقدم في القضايا الكبرى، الإدارة العامة تتفكك تحت ضغط الانهيار. هذه ليست ملفات تقنية تحتاج إلى سنوات من التفاوض الدولي، إنما قرارات داخلية يمكن اتخاذها في أي لحظة. ومع ذلك، لا تُتخذ. السبب لا يكمن في التعقيد، إنما في غياب الإرادة، وفي وجود مصلحة واضحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه.

حتى برنامج صندوق النقد، بكل وضوح شروطه، لم ينجُ من هذا المنطق. الإصلاحات المطلوبة معروفة، من توحيد سعر الصرف إلى ضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية. هذه الإجراءات تضرب جوهر النظام القائم على الزبائنية وتقاسم النفوذ، لذلك يتم الالتفاف عليها أو تأجيلها، عبر ربطها بمسار سياسي أوسع، يتيح إبقاء الأمور معلّقة.

ما يحدث في لبنان هو إعادة تعريف شاملة للأزمة. من أزمة نظام اقتصادي–سياسي فاسد إلى قضية واحدة يُعاد حولها ترتيب كل النقاش. هذا التحوّل يخفف الضغط عن المسؤولين عن الانهيار، ويحوّل الانتباه نحو ملف معقّد يرتبط بتوازنات إقليمية ودولية. في هذه المعادلة، يصبح الاقتصاد رهينة، وتتحول معيشة اللبنانيين إلى تفصيل ضمن صراع أكبر.

الكلفة لا تحتاج إلى شرح. مجتمع يُستنزف يوميًا، قدرة شرائية تتآكل، مدخرات تتبخر، خدمات تنهار، وشباب يغادرون. في المقابل، تستمر شبكات النفوذ في تثبيت مواقعها، مستفيدة من غياب أي مسار فعلي للمحاسبة. الفوضى لا تُواجَه، إنما تُدار، والفراغ لا يُملأ، إنما يُستثمر.

الأخطر أن هذا المسار لا يقود إلى حل، إنما إلى تثبيت الانهيار كحالة دائمة. يتم الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار لمنع الانفجار الكامل، دون معالجة الأسباب. هكذا، يتحول الانهيار من مرحلة انتقالية إلى واقع مستقر، وتتحول الدولة من كيان يسعى إلى التعافي إلى كيان يتكيف مع العجز.

في النهاية، لا تكمن المشكلة في تعدد الأزمات، إنما في اختزالها. حين يُعاد ربط كل شيء بهدف واحد، تُصبح بقية الملفات مؤجلة تلقائيًا. أموال المودعين، إعادة بناء المؤسسات، إصلاح الاقتصاد، مستقبل المجتمع… كلها تُرحَّل إلى مرحلة لاحقة قد لا تأتي. وفي هذا التعليق المستمر، لا يتراجع الفساد، إنما يترسخ، مستفيدًا من بلدٍ أُعيد تعريف أزماته ليبقى عالقًا داخلها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: هاجمنا 100 هدف في لبنان خلال دقيقة واحدة ونتوعد بالمزيد
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مؤثرة من ريتا حايك وسط التصعيد الأخير: "كلنا هدف واحد"
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر: تدمير هدف معاد واحد على الأقل في سماء طهران
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال يوم واحد
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإدارة العامة

المالية العامة

الخدمات العامة

مؤسسات الدولة

حزب الله

سنوات من

القضايا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-11
Lebanon24
08:06 | 2026-05-11
Lebanon24
07:54 | 2026-05-11
Lebanon24
07:51 | 2026-05-11
Lebanon24
07:46 | 2026-05-11
Lebanon24
07:46 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24