الجامعة اللبنانية في مأزق!

بفعل الحرب والعدوان المستمر، لا يزال مصير امتحانات للفصل الدراسي الثاني، وخصوصًا في كليات الفرع الأول، غير واضح حتى الآن، لا سيما أن بعض الفروع لم تتمكن بعد من إصدار نتائج .ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة والهيئة التعليمية لمتابعة الدروس عبر التعليم عن بُعد، بعد تمديد العمل به أسبوعيًا، واجه الطلاب والأساتذة تحديات عديدة، أبرزها الانقطاع المتكرر للكهرباء، وضعف خدمة الإنترنت، إضافة إلى وجود عدد من الطلاب في مراكز الإيواء، فضلًا عن الصعوبات المرتبطة بشرح المواد التعليمية أونلاين.وأثار هذا الواقع حالة من القلق لدى الطلاب بشأن مصير عامهم الدراسي، في ظل غياب رؤية واضحة حول مواعيد الامتحانات وآلية إجرائها، سواء كانت حضورية أو سيتم تأجيلها، إلى جانب عدم وضوح خطة إنهاء العام الدراسي، ما يضع مأزق.