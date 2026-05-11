باسيل عن قانون العفو العام: "نحنا ضدّ الافلات من العقاب"

كتب رئيس " الوطنيّ الحرّ" ، عبر حسابه على منصّة "إكس":

"موقفنا واضح، وما في لزوم لإجتماعات لشرحه:

العفو عن المظلومين واجب

العفو:

عن تجار المخدرات والقتل مرفوض

عن سارقي أموال المودعين ممنوع

عن قتلة الجيش ما لازم ينطرح، لأن كنا ورح نبقى الجيش وشهدائه.

الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش عم يحفظوا المؤسسة

ونحنا ضد الافلات من العقاب".