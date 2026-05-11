تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ماذا قالت صحيفة جزائرية عن حرب لبنان؟ مقال يستحق القراءة
Lebanon 24
11-05-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "الشروق الجزائرية" مقالاً جديداً تحدثت فيه عن استمرار العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
، معتبرة أن السردية
الإسرائيلية
القائمة على استهداف
حزب الله
من دون استهداف لبنان هي سردية مزيَّفة.
Advertisement
المقال يقولُ إن استهداف
إسرائيل
لمئات المدنيين اللبنانيين من دون تمييز بين طائفة وأخرى، يكشفُ بوضوح أنَّ محاربة حزب الله ما هي إلا ذريعة لإسرائيل لإخضاع الإرادة السياسية
اللبنانية
لمنطق التطبيع الإسرائيلي.
ووجد المقال أن الضغط على
الدولة اللبنانية
يهدف إلى دفعها نحو قبول المشروع الإسرائيلي ضمن استراتيجية إعادة رسم الحدود الإقليمية للشرق الأوسط بما يخدم التطلعات التوسعية لإسرائيل، مشيراً إلى أن معظم اللبنانيين في المقابل لا يوافقون على السياسات الإسرائيلية تجاه بلادهم ولا يؤيدون التطبيع.
في الوقت نفسه، تحدث المقال عن وجود موقع مغاير في المدة الأخيرة، يؤيد التوجه نحو تطبيع كامل مع الكيان الإسرائيلي، لكنه يبقى ضعيفاً مقارنة بموقف الغالبية من اللبنانيين، إذ لا يتجاوز نحو 9% بحسب استطلاع "المؤشر العربي".
ويتابع المقال قائلاً :"بالنظر إلى الطبيعة التعددية في لبنان وحرية التعبير المكفولة دستورياً، تجدُ كافة الأطراف تطرح وجهة نظرها عبر
وسائل الإعلام
وبكل حرية، الأمر الذي نادراً ما نراه في الإعلام الإسرائيلي المُوالي الذي يُخفي عمداً موقفه من لبنان تحت غطاء محاربة حزب الله لا محاربة لبنان".
وأكمل: "إن أهم ما يمكن رصده في لبنان أنه بمقابل هذا الموقف الذي يبدو في مخرجاته مؤيداً لحزب الله هناك ارتفاع مستمر لتأييد دور الجيش في طرحه لنزع سلاح حزب الله بوسائل متعددة غير التصادم المباشر، وهو ما يقبله الحزب ضمن شروط تحرير الأرض أولاً، وما يرفضه الجانب الإسرائيلي القائمة عقيدته من جهة على التوسع باستمرار ضمن محيطه المباشر ومن جهة أخرى على عدم الثقة في أية جبهة من جبهات التماس معه".
وتابع: "هذا الأمر يؤكده استمرار احتلال الجولان، وبناء حاجز دفاعي قوي مع الأردن والتعبير باستمرار عن عدم الارتياح للقوة
المصرية
المتزايدة في المدة الأخيرة".
في غضون ذلك، يرى التقرير أنَّ السردية الإسرائيلية القائمة على استهداف حزب الله من دون استهداف لبنان هي سردية مزيَّفة وتهدف إلى التمويه على الهدف الحقيقي المتمثل في إسقاط الدولة اللبنانية أو إخضاعها بالقوة إلى منطق التطبيع الكامل تمهيداً لإعادة رسم خارطة
الشرق الأوسط
كما يتوهمها اليمين المتطرف الإسرائيلي تحضيراً لتحقيق وهم إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.
وبحسب التقرير، فإن "زاوية النظر هذه تضطرنا إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة، مُدرِكين بوضوح خلفياتها وأبعادها السياسية وتداعياتها المستقبلية على المنطقة"، وختم: "إن لبنان بصموده اليوم إنما يدفع الثمن غاليا من أجل وحدته شعباً ودولة ومن أجل وحدة أرضيه حتى لا تبقى محتلة، وفي مقام ثان من أجل ألا تتم إعادة بناء الشرق الأوسط بالمنطق الإسرائيلي القائم على وضع الآخرين بين خيارين لا ثالث لهما إما التطبيع بشروطه أو الإفناء وهو ما يرفضه لبنان الشقيق شعبياً ورسمياً".
مواضيع ذات صلة
عن مُجتبى خامنئي.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن مُجتبى خامنئي.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
11/05/2026 20:56:36
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
11/05/2026 20:56:36
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
11/05/2026 20:56:36
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في مناطق سيطرت عليها إسرائيل في جنوب لبنان... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة عن وجود "حزب الله"؟
Lebanon 24
في مناطق سيطرت عليها إسرائيل في جنوب لبنان... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة عن وجود "حزب الله"؟
11/05/2026 20:56:36
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
وسائل الإعلام
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
المستقبل
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
Lebanon 24
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
12:43 | 2026-05-11
11/05/2026 12:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
Lebanon 24
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
13:47 | 2026-05-11
11/05/2026 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيكات" مثيرة.. هكذا يهاجم "حزب الله" جيش إسرائيل
Lebanon 24
"تكتيكات" مثيرة.. هكذا يهاجم "حزب الله" جيش إسرائيل
13:00 | 2026-05-11
11/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل "مدعي عام التمييز"
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل "مدعي عام التمييز"
12:40 | 2026-05-11
11/05/2026 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت وعكار.. هذا ما ضبطته "الجمارك"
Lebanon 24
في بيروت وعكار.. هذا ما ضبطته "الجمارك"
12:15 | 2026-05-11
11/05/2026 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:43 | 2026-05-11
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
13:47 | 2026-05-11
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
13:00 | 2026-05-11
"تكتيكات" مثيرة.. هكذا يهاجم "حزب الله" جيش إسرائيل
12:40 | 2026-05-11
وزير الداخلية استقبل "مدعي عام التمييز"
12:15 | 2026-05-11
في بيروت وعكار.. هذا ما ضبطته "الجمارك"
11:27 | 2026-05-11
قطاع المرأة في "تيار العزم" شارك في ورشة عمل عن "الحقوق الإقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب"
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 20:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24