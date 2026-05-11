دبوسي بحث مع السيّد في الأوضاع العمالية والمعيشية في طرابلس والشمال

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال رئيس والمستخدمين في النقيب ، حيث جرى عرضٌ للأوضاع العمالية والمعيشية في طرابلس والشمال في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.وتناول اللقاء مجموعة من المتعلقة بحقوق العمال والموظفين، وسبل دعم فرص التدريب والتأهيل المهني وتعزيز فرص العمل للشباب، إضافة إلى البحث في أوضاع عدد من العاملين في قطاعات حيوية وخدمات عامة، والتأكيد على أهمية صون حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.وأكد النقيب السيد أن "الرئيس يولي القضايا العمالية اهتماماً خاصاً، ويحرص دائماً على دعم المبادرات الهادفة إلى توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس والشمال".