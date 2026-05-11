لبنان

الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدوّ خيار خاطئ

11-05-2026 | 08:27
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدوّ خيار خاطئ
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "السلطة في لبنان اختارت أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي برعاية أميركية، وقلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ، وسيؤدي إلى مآزق متتالية. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول: أين هو وقف إطلاق النار الذي توجهتم بالشكر عليه لصديقكم ترامب؟ هذا لم يحصل، بل على العكس، في كل يوم إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار، وفي كل يوم عشرات الشهداء اللبنانيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا على يد الصهاينة، حلفاء من شكرتم، وبرعاية من شكرتم".
جاء ذلك خلال احتفال تأبيني للشهيد محمد عبد الله سرور أقيم في بلدة اللبوة البقاعية، بحضور فاعليات علمائية وسياسية واجتماعية.



وسأل الحاج حسن: "إذا لم يحصل وقف إطلاق النار قبل الأربعاء أو الخميس موعد الاجتماع، ستذهبون للمطالبة بوقف إطلاق النار، وفي حال لم يقبل الإسرائيلي بوقف إطلاق النار ماذا تفعلون؟ تستمرون بالمفاوضات؟".



وأضاف: "إذا كنتم تعتقدون أن أحدًا في الدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور، فهو واهم. هذه المقاومة قوية ومقتدرة وعازمة، نحن لا نقرأ إلا أنكم استنكرتم وأدنتم القصف الذي يحصل على بعض الدول، وزير خارجيتنا يستيقظ عندما يريد إصدار بيان ضد إيران، ويبقى نائمًا عندما يرتقي عشرات الشهداء في لبنان".



وختاما رد الحاج حسن على تصريح للسفير ميشال عيسى، فقال: "اعلم يا سفير الولايات المتحدة الأميركية الإرهابية في لبنان، أننا لبنانيون قبل كثير من اللبنانيين، وأن رسوخنا في هذه الأرض صنعه أجدادنا وأجداد أجدادنا، وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا ومجاهدونا، وشهداؤنا في المقاومة والجيش اللبناني والدفاع المدني وفي كل الميادين".
الحاج حسن: نرفض المفاوضات المباشرة المذلة
الحاج حسن: نرفض المفاوضات مع إسرائيل بالطريقة التي تجري الآن
الحاج حسن: مسيّرات المقاومة وصواريخها تقض مضاجع العدوّ
حسن فضل الله: قرار التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي خرق للدستور
