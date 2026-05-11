لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ للانتباه

نشطت في الآونة الأخيرة عمليات مشبوهة عبر تطبيق "واتسآب" تتمثل بقيام أرقام من خارج بالتواصل مع مواطنين إثر انتحال صفة أشخاص عاديين مع وضع صورهم ضمن التطبيق.

وعُلم أن الاتصالات وردت من دول أوروبية وعربية، فيما تمت الإفادة عن رقمٍ بات يرسل رسائل خادشة للحياء إلى الكثير من المواطنين، ما دفع البعض للإبلاغ عن الرقم فوراً.



وتأتي هذه الواقعة في إطار أحداث عديدة مماثلة حصلت سابقاً، إذ تبين أنّ مواطنين واجهوا محاولات لسرقة حساباتهم على "واتسآب"، وكان من بين هؤلاء شخصيات معروفة.