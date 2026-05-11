تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قوى الأمن تكشف شبكة قمار سرية وتوقف أحد أعضائها!

Lebanon 24
11-05-2026 | 15:13
A-
A+
قوى الأمن تكشف شبكة قمار سرية وتوقف أحد أعضائها!
قوى الأمن تكشف شبكة قمار سرية وتوقف أحد أعضائها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة- البلاغ التّالي:" في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالقمار والمراهنات غير الشرعيّة، بتاريخ 10-05-2026، وأثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائيّة بمراقبة جولة سباق الخيل في "ميدان سباقات الخيل- الطيّونة" أوقفت /4/ مشتبه بهم، وهم:
Advertisement
– ه. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)

– ع. م. (مواليد عام 1983، لبناني)

– ع. م. (مواليد عام 1972، لبناني) مراهن

– ا.  ف. (مواليد عام 1973، فلسطيني) مراهن

وذلك لحيازتهم هواتف خلويّة، مخالفين القانون الذي يُحظّر إدخالها إلى الميدان.

 بالتحقيق مع الأوّل، اعترف بالعمل لدى المدعو: ي. ب. (مواليد عام 1993، فلسطيني، الذي تبيّن أنه يُدير عمليّات التّلاعب والغشّ في نتائج سباقات الخيل في ميدان سباق خيل بيروت)، ويُمارس ألعاب الميسر الممنوعة لدى كلّ من: ر. غ. (مواليد عام 1971، لبناني)، وأ. ه. (مواليد عام 1967، لبناني)، وف. ا. ص. (مواليد عام 1987، لبناني)، وع. ش. (لبناني، ومجهول باقي الهويّة). كما اعترف بقيامه بأعمال مراهنات غير مشروعة، لدى المدعو: ع. ع. (مواليد عام 1968، لبناني).

واعترف الثاني بدوره أنه يعمل لدى (ي. ب.) ويتواصل معه عبر الهاتف. وهو مكلف من قبله بالتواصل مع القاصر م. غ. (مواليد عام 2010، لبناني) الذي يشغل وظيفة "جوكي" داخل ميدان السّباق. وهو متورط بعمليّات التّلاعب بنتائج السباق، بتوجيهات من (ي. ب.). كما صرّح أنه يمارس ألعاب الميسر الممنوعة لدى كل من: (ع. ع.) المذكور أعلاه، ود. ب. (مواليد عام 1989، فلسطيني)، وخ. ف. (مكتوم القيد).

 وبتاريخ 11-05-2026، تمّ استدعاء (ف. أ. ص.) إلى مركز المكتب، حيث تمّ توقيفه لممارسته أعمال القمار المعروفة بـ "ألعاب البارولي السريّة"، لصالح (ي. ب.) و(د. ب.)

  تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ كل من (ي. ب.) الذي تم التحقيق معه في تاريخ سابق بجرم المراهنات غير الشرعيّة عبر الانترنت، و(د. ب.)، و(ه. ن.)، و(ع. ع.)، و(ر. غ.)، و(أ. ه.)، و(خ. ف.)، و(م. غ.) "جوكي"، و(ع. خ. د.)، و(ع. ش.) بجرم قيامهم بألعاب البارولي السرية الممنوعة، والتلاعب بنتائج السباقات، وممارسة المراهنات غير الشرعيّة عبر الانترنت، كما جرى حظر دخولهم إلى ميدان سباق الخيل.

وبتاريخ اليوم، ترك الأوّل والثّاني رهن التحقيق، وضبط هاتفاهما الخلويّان، وجمّدت حسابات الجميع لدى شركات تحويل الأموال التي يستخدمونها في عمليّات “البارولي”، والمراهنات، وألعاب القمار غير الشّرعية. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ". 
مواضيع ذات صلة
إندونيسيا تعتقل 321 أجنبياً بتهمة إدارة شبكة قمار إلكترونية
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: قوى الأمن تكشف "محتال" الشقق الوهمية وتوقفه
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشويفات.. قوى الامن توقف مطلوبا بجرم السرقة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم عن مدعي عام كرمان في جنوب إيران: اعتقال أعضاء شبكة معارضين متهمين بارتكاب عمليات إجرامية
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة القمار

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

القضاء ا

الانترنت

فلسطين

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-11
Lebanon24
16:45 | 2026-05-11
Lebanon24
16:33 | 2026-05-11
Lebanon24
16:25 | 2026-05-11
Lebanon24
16:16 | 2026-05-11
Lebanon24
15:43 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24