قوى الأمن تكشف شبكة قمار سرية وتوقف أحد أعضائها!

– ه. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)– ع. م. (مواليد عام 1983، لبناني)– ع. م. (مواليد عام 1972، لبناني) مراهن– ا. ف. (مواليد عام 1973، فلسطيني) مراهنوذلك لحيازتهم هواتف خلويّة، مخالفين القانون الذي يُحظّر إدخالها إلى الميدان.بالتحقيق مع الأوّل، اعترف بالعمل لدى المدعو: ي. ب. (مواليد عام 1993، فلسطيني، الذي تبيّن أنه يُدير عمليّات التّلاعب والغشّ في نتائج سباقات الخيل في ميدان سباق خيل بيروت)، ويُمارس ألعاب الميسر الممنوعة لدى كلّ من: ر. غ. (مواليد عام 1971، لبناني)، وأ. ه. (مواليد عام 1967، لبناني)، وف. ا. ص. (مواليد عام 1987، لبناني)، وع. ش. (لبناني، ومجهول باقي الهويّة). كما اعترف بقيامه بأعمال مراهنات غير مشروعة، لدى المدعو: ع. ع. (مواليد عام 1968، لبناني).واعترف الثاني بدوره أنه يعمل لدى (ي. ب.) ويتواصل معه عبر الهاتف. وهو مكلف من قبله بالتواصل مع القاصر م. غ. (مواليد عام 2010، لبناني) الذي يشغل وظيفة "جوكي" داخل ميدان السّباق. وهو متورط بعمليّات التّلاعب بنتائج السباق، بتوجيهات من (ي. ب.). كما صرّح أنه يمارس ألعاب الميسر الممنوعة لدى كل من: (ع. ع.) المذكور أعلاه، ود. ب. (مواليد عام 1989، فلسطيني)، وخ. ف. (مكتوم القيد).وبتاريخ 11-05-2026، تمّ استدعاء (ف. أ. ص.) إلى مركز المكتب، حيث تمّ توقيفه لممارسته أعمال القمار المعروفة بـ "ألعاب البارولي السريّة"، لصالح (ي. ب.) و(د. ب.)تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ كل من (ي. ب.) الذي تم التحقيق معه في تاريخ سابق بجرم المراهنات غير الشرعيّة عبر ، و(د. ب.)، و(ه. ن.)، و(ع. ع.)، و(ر. غ.)، و(أ. ه.)، و(خ. ف.)، و(م. غ.) "جوكي"، و(ع. خ. د.)، و(ع. ش.) بجرم قيامهم بألعاب البارولي السرية الممنوعة، والتلاعب بنتائج السباقات، وممارسة المراهنات غير الشرعيّة عبر الانترنت، كما جرى حظر دخولهم إلى ميدان سباق الخيل.وبتاريخ اليوم، ترك الأوّل والثّاني رهن التحقيق، وضبط هاتفاهما الخلويّان، وجمّدت حسابات الجميع لدى شركات تحويل الأموال التي يستخدمونها في عمليّات “البارولي”، والمراهنات، وألعاب القمار غير الشّرعية. التحقيق جارٍ بإشراف المختصّ".