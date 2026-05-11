تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
11-05-2026
|
16:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط التهديد الذي تشكله
مسيرات
"
حزب الله
" ضد
إسرائيل
، تحدثت تقارير في
تل أبيب
عن ورود خيار لدى الجيش
الإسرائيلي
لتوسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة تلك التحديات المُستجدّة، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
Advertisement
وأفادت القناة الـ12
الإسرائيلية
بأن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في
لبنان
بانتظار قرارات المستوى السياسي، في ظل ما وصفته بـ"التهديد الكبير" الذي تشكله المسيّرات المتفجرة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في
جنوب لبنان
.
ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيّرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبانٍ ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان.
ورغم الجهود التكنولوجية والاستخبارية التي تتحدث عنها تل أبيب، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نجاح إحدى مسيّرات حزب الله في استهداف بطارية تابعة لمنظومة
القبة
الحديدية.
وقدّر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عدد مشغلي مسيّرات حزب الله المتفجرة بنحو 100 عنصر، مدعيا مقتل ما بين 5 و10 منهم.
ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تشغيل المسيّرات المزودة بتقنية الألياف الضوئية بأنه "عملية معقدة"، مشيرة إلى أن مشغليها يخضعون لتدريبات خاصة.
وادعت أن الغالبية العظمى من مشغلي الطائرات المسيّرة لدى حزب الله تلقوا تدريباتهم خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "الجيش يعتبر التركيز الاستخباري والعملياتي عليهم أولوية، باعتبار أن استهدافهم قد يخفف، ولو مؤقتاً، من حدة هذا التهديد"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "الجيش لم يتمكن من القضاء إلا على عدد قليل جدا منهم حتى الآن".
ونقلت عن ضابط رفيع في الجيش، لم تسمّه، قوله: "هذا غير كافٍ. نحن نبذل جهودا تكنولوجية واستخبارية لتحديد مواقعهم واستهدافهم. عددهم محدود، وهم يمثلون عنق الزجاجة. وحتى الآن، يحاول حزب الله تدريب المزيد من المشغلين".
وقدّرت الإذاعة أن غالبية مشغلي المسيّرات يعملون من جنوب نهر الليطاني، خارج مناطق ما تسميه إسرائيل بـ"الخط الأصفر"، أي شمال المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي؛ نظرا لأن طول الألياف الضوئية المستخدمة في غالبية الطائرات المسيّرة يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وفق التقديرات الإسرائيلية.
كذلك، لم يستبعد الجيش الإسرائيلي، وفقًا للإذاعة، تمكن عناصر حزب الله في بعض الحالات من "اختراق الخط الأصفر والعمل داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية، لا سيما أولئك الذين يطلقون طائرات مسيرة باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية".
وتعتمد هذه المسيّرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجياً من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، مما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش. كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إشارات لاسلكية، مما يجعل بصمتها منخفضة ويصعّب رصدها.
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: غالبية مشغلي المسيّرات لدى حزب الله يتواجدون في جنوب نهر الليطاني
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: غالبية مشغلي المسيّرات لدى حزب الله يتواجدون في جنوب نهر الليطاني
12/05/2026 05:11:08
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ جديد عن عون و"حزب الله".. كلامٌ لافت عن "نزع السلاح"
Lebanon 24
تقريرٌ جديد عن عون و"حزب الله".. كلامٌ لافت عن "نزع السلاح"
12/05/2026 05:11:08
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
12/05/2026 05:11:08
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير من تل أبيب... هل إسرائيل قادرة حقّاً على نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير من تل أبيب... هل إسرائيل قادرة حقّاً على نزع سلاح "حزب الله"؟
12/05/2026 05:11:08
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
إسرائيل
تل أبيب
قناة ال
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-05-11
11/05/2026 04:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
Lebanon 24
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
16:25 | 2026-05-11
11/05/2026 04:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. رسائل تم إعلانها
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. رسائل تم إعلانها
16:16 | 2026-05-11
11/05/2026 04:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاستنزاف والتفاوض.. أي مصير ينتظر جنوب لبنان؟
Lebanon 24
بين الاستنزاف والتفاوض.. أي مصير ينتظر جنوب لبنان؟
15:43 | 2026-05-11
11/05/2026 03:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-05-11
مقدمات النشرات المسائيّة
16:45 | 2026-05-11
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:25 | 2026-05-11
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
16:16 | 2026-05-11
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. رسائل تم إعلانها
15:43 | 2026-05-11
بين الاستنزاف والتفاوض.. أي مصير ينتظر جنوب لبنان؟
15:40 | 2026-05-11
وزيرة الشباب والرياضة تسيء لعكار
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 05:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24