تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استنزاف مُتبادل بين إسرائيل وحزب الله"تحت سقف التفاوض"

Lebanon 24
11-05-2026 | 23:16
A-
A+
استنزاف مُتبادل بين إسرائيل وحزب اللهتحت سقف التفاوض
استنزاف مُتبادل بين إسرائيل وحزب اللهتحت سقف التفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب حمزة الخنسا في" الاخبار": تتحوّل الجبهة الجنوبية في لبنان تدريجياً إلى واحدة من أكثر ساحات الاشتباك تعقيداً في المنطقة، ليس فقط بسبب طبيعة المواجهة العسكرية المفتوحة بين العدو الإسرائيلي وحزب الله، بل أيضاً نتيجة تشابكها المتزايد مع مسارات إقليمية أوسع، وفي مقدّمها التفاوض الأميركي - الإيراني. في إسرائيل، تتزايد التقديرات داخل المؤسستين الأمنية والسياسية بأن المواجهة في الشمال لم تعد مجرّد عملية عسكرية محدودة يمكن ضبطها بسهولة، بل تحوّلت إلى تحدٍّ استراتيجي مفتوح يفرض استنفاراً دائماً، ويستنزف القدرات العسكرية والاقتصادية والنفسية. ورغم التفوّق الجوي والتقني الإسرائيلي، لم تتمكّن تل أبيب حتى الآن من إنتاج صورة حسم واضحة تتيح لها إعلان تحقيق أهدافها بصورة نهائية.
Advertisement
وفي موازاة البعد الميداني، يتزايد تأثير العامل الإقليمي على مسار الحرب. فالتوتر القائم بين واشنطن وطهران، والتعثّر المتكرر في مسارات التفاوض بينهما، ينعكسان بصورة مباشرة وغير مباشرة على الجبهات المترابطة في المنطقة، ومن بينها لبنان. وقد عزّزت التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن عدم الرضى عن الرد الإيراني على الطروحات التفاوضية، الانطباع بأن المنطقة قد تدخل مرحلة جديدة من الضغوط المتبادلة ورفع السقوف السياسية والعسكرية.
مع ذلك، فإن اختزال الجبهة اللبنانية باعتبارها مجرّد ورقة تفاوض إيرانية لا يبدو دقيقاً بالكامل. فمسار المواجهة في لبنان تحكمه أيضاً حسابات محلية إسرائيلية ولبنانية مُعقّدة. وإسرائيل بدورها تتحرّك وفق اعتبارات داخلية مرتبطة بأزمة الحكومة والضغط الشعبي وملف المستوطنات الشمالية، بينما يأخذ حزب الله في الاعتبار كلفة الحرب المفتوحة على الداخل اللبناني وتوازناته الداخلية.في هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة معنيّة بمنع تحوّل المواجهة الحالية إلى حرب إقليمية واسعة، خصوصاً في ظل المخاوف من انهيار أي فرصة لإعادة ضبط التوازنات في المنطقة. بالنسبة إلى إسرائيل، قد يشكّل هذا المسار مخرجاً سياسياً يسمح بالانتقال من المواجهة المفتوحة إلى التهدئة تحت عنوان «إعادة ترتيب الوضع الأمني»، بدلاً من الظهور بمظهر المنسحب تحت ضغط الاستنزاف.
إلا أن خطورة هذا النموذج بالنسبة إلى لبنان تكمن في أن هامش الخطأ يبقى ضيقاً للغاية. فأيّ تطور ميداني غير محسوب، أو ضربة تتجاوز قواعد الاشتباك غير المعلنة، قد يدفعان سريعاً نحو توسّع يصعب احتواؤه.
على أيّ حال، يبدو المشهد الحالي أقرب إلى مأزق إقليمي متعدّد المستويات، لا يملك فيه أي طرف القدرة على فرض تسوية كاملة، ولا الرغبة في تحمّل كلفة الانفجار الشامل.
مواضيع ذات صلة
"بين سوريا وحزب الله": مراعاة متبادلة و"نفي سريع"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل تواصل "الالتفاف والعزل" وحزب الله يعوِّل على الاستنزاف وفرنسا تطلب انعقاد مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب تحت النار.. غارات إسرائيلية من مشغرة إلى الناقورة وتصعيد متبادل مع "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيب: ندعم المبادرة الرئاسية والتفاوض المباشر تحت سقف محدد
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تل أبيب

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-12
Lebanon24
01:15 | 2026-05-12
Lebanon24
01:10 | 2026-05-12
Lebanon24
01:00 | 2026-05-12
Lebanon24
00:52 | 2026-05-12
Lebanon24
00:38 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24