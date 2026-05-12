غارات متتالية على الجنوب والبقاع وتحليق مسيّر فوق الليطاني

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، مخلفة شهداء وجرحى وأضراراً مادية.
واستهدفت غارتان اسرائيليتان بلدة صريفا، حسب مندوبة "لبنان24".
إلى ذلك، استمر التحليق المكثف للطيران المسيّر فوق مجرى نهر الليطاني.
وفي الميدانيات أيضاً، وجّه الجيش الاسرائيلي فجراً إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة سحمر في البقاع الغربي، قبل أن ينفذ غارتين على البلدة.
صورة تظهر الغارة الاسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي #Lebanon24 pic.twitter.com/Y7DRfIRqj0
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 12, 2026
هذا وفجّر الجيش الاسرائيلي منازل في حي عين الصغيرة في بنت جبيل، كما توغلت قوة اسرائيلية ليلًا إلى منطقة هورا - راس الخلة قرب بناية الوقف في بلدة دير ميماس، وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذّي البلدة بأكملها بمياه الشفة التي تعمل على الطاقة الشمسية، قبل أن تنفّذ عملية نسفها قرابة الخامسة فجرًا، وفق "لبنان24".
وليلاً، استهدفت غارة منزلاً في بلدة كفردونين، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و7 جرحى.