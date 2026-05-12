غارات متتالية على الجنوب والبقاع وتحليق مسيّر فوق الليطاني

تتواصل الاعتداءات على مناطق في والبقاع، مخلفة وجرحى وأضراراً مادية.

واستهدفت غارتان اسرائيليتان بلدة صريفا، حسب مندوبة " ".

إلى ذلك، استمر التحليق المكثف للطيران المسيّر فوق مجرى نهر .

وفي الميدانيات أيضاً، وجّه الجيش الاسرائيلي فجراً إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة سحمر في ، قبل أن ينفذ غارتين على البلدة.

هذا وفجّر الجيش الاسرائيلي منازل في حي عين الصغيرة في ، كما توغلت قوة اسرائيلية ليلًا إلى منطقة هورا - راس الخلة قرب بناية الوقف في بلدة دير ميماس، وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذّي البلدة بأكملها بمياه الشفة التي تعمل على الطاقة الشمسية، قبل أن تنفّذ عملية نسفها قرابة الخامسة فجرًا، وفق "لبنان24".

وليلاً، استهدفت غارة منزلاً في بلدة كفردونين، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و7 جرحى.