"حزب الله" يقنن استخدام الأسلحة

Advertisement

تشير المعطيات الميدانية إلى أن ما يقوم به " "في المرحلة الحالية يدخل ضمن إطار إدارة الحرب وليس الانخراط الكامل فيها، إذ يعتمد سياسة تقنين استخدام الأسلحة والقدرات العسكرية بشكل مدروس.وبحسب مراقبين، فإن "الحزب" يحاول تجنيب عناصره ومخازنه أي استنزاف كبير أو ضربات مباشرة قد تؤثر على قدراته لاحقاً، لذلك يركز بشكل أساسي على استخدام الطائرات المسيّرة والتحركات المحدودة.وترى الأوساط نفسها أن الحزب يراهن على عودة إلى المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في المواجهة، ما من شأنه تخفيف الضغط عنه ورفع هامش الحركة الأمنية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة.