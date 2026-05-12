مرجع روحي للنواب: اولويتكم هذا الملف

طلب مرجع روحي للمرة الأولى، علناً وبوضوح، من جميع النواب الموجودين ضمن كتل حزبية أو على الصعيد الشخصي المستقل، أن يضعوا نصب أعينهم، خلال مناقشة ، أبناء الجنوب الذين أُجبروا، بسبب ظروف عام 2000، على اللجوء إلى الأراضي ، ولم يكن لديهم أي سبيل للدفاع عن موقفهم أمام ، فأتت الأحكام بحقهم ظالمة.وأضاف المصدر أن الوقت حان اليوم لإنصاف هؤلاء، والسماح لهم بالعودة إلى أرضهم وقراهم التي غابوا عنها منذ 26 عاماً، مؤكداً أنهم يشكلون أولوية أساسية ضمن مشروع العام الذي يُدرس حالياً في مجلس النواب.