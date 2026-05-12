تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الرقابة غائبة... واللبناني رهينة جشع الأسواق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-05-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعيش اللبنانيون على وقع ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط غياب شبه كامل للرقابة الفعلية على الأسواق، ما يفتح الباب أمام فوضى تسعير غير مسبوقة واستغلال واضح لحاجة المواطنين. وتشهد الأسواق زيادات يومية تطال المواد الأساسية من الخضار واللحوم إلى المعلبات والمنظفات، فيما القدرة الشرائية تنهار أكثر فأكثر في ظل ثبات الأجور وانعدام أي إجراءات ردعية جدية.
Advertisement
وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن التضخم في
لبنان
لا يزال يسجل مستويات مرتفعة، فيما تتحدث تقارير عن ارتفاعات تجاوزت في بعض القطاعات نسبة 15% خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل زيادات أكبر في بعض السلع الغذائية الأساسية.
مصادر اقتصادية تؤكد أن غياب أجهزة الرقابة الفاعلة، وعدم تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك، سمحا بتحول الأسواق إلى مساحة مفتوحة للاحتكار والاستغلال، خصوصاً مع النقص الكبير في عدد مراقبي
وزارة الاقتصاد
مقارنة بحجم السوق اللبناني.
وفي وقت تتحدث فيه وزارة الاقتصاد عن تكثيف الجولات ومحاضر الضبط، يعتبر مواطنون أن الإجراءات القائمة لا تنعكس على أرض الواقع، حيث لا تزال الأسعار ترتفع بلا أي سقف واضح، فيما يستفيد “تجار الأزمات” من حالة القلق والخوف لتخزين السلع ورفع الأسعار بشكل عشوائي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجميل من بكركي: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
Lebanon 24
الجميل من بكركي: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
12/05/2026 14:20:52
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
Lebanon 24
الجميل: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
12/05/2026 14:20:52
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: لم نفهم بعد مغذى استمرار الحزب بتسليم لبنان رهينة خصوصًا بعد فشله في المواجهة العسكرية
Lebanon 24
الجميّل: لم نفهم بعد مغذى استمرار الحزب بتسليم لبنان رهينة خصوصًا بعد فشله في المواجهة العسكرية
12/05/2026 14:20:52
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الأميركي لدى مجلس الامن: إيران تحاول جعل الاقتصاد العالمي رهينة بيدها
Lebanon 24
المندوب الأميركي لدى مجلس الامن: إيران تحاول جعل الاقتصاد العالمي رهينة بيدها
12/05/2026 14:20:52
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
وزارة الاقتصاد
جولا
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي استقبل وفدا من رابطة مخاتير كسروان - الفتوح متضامنا
Lebanon 24
الراعي استقبل وفدا من رابطة مخاتير كسروان - الفتوح متضامنا
07:12 | 2026-05-12
12/05/2026 07:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يُقلد البخاري وسام الأرز الوطني: السعودية شكلت على مرّ السنوات سندا ثابتا للبنان
Lebanon 24
عون يُقلد البخاري وسام الأرز الوطني: السعودية شكلت على مرّ السنوات سندا ثابتا للبنان
06:59 | 2026-05-12
12/05/2026 06:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة
Lebanon 24
الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة
06:57 | 2026-05-12
12/05/2026 06:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك
06:51 | 2026-05-12
12/05/2026 06:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: التفاوض المباشر المحرم على لبنان مسموح لإيران مع واشنطن ويشمل الملف اللبناني
Lebanon 24
سليمان: التفاوض المباشر المحرم على لبنان مسموح لإيران مع واشنطن ويشمل الملف اللبناني
06:50 | 2026-05-12
12/05/2026 06:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
11/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:12 | 2026-05-12
الراعي استقبل وفدا من رابطة مخاتير كسروان - الفتوح متضامنا
06:59 | 2026-05-12
عون يُقلد البخاري وسام الأرز الوطني: السعودية شكلت على مرّ السنوات سندا ثابتا للبنان
06:57 | 2026-05-12
الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة
06:51 | 2026-05-12
وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك
06:50 | 2026-05-12
سليمان: التفاوض المباشر المحرم على لبنان مسموح لإيران مع واشنطن ويشمل الملف اللبناني
06:43 | 2026-05-12
الصمد: لقانون عفو عام عادل
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 14:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24