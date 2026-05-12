تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
11
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سليمان: التفاوض المباشر المحرم على لبنان مسموح لإيران مع واشنطن ويشمل الملف اللبناني
Lebanon 24
12-05-2026
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس
العماد ميشال
سليمان في تصريح اليوم: "يقول
حزب الله
:- نواجه عدوانا إسرائيليا أميركيا يريد إخضاع
لبنان
ليكون جزءا من "
إسرائيل
الكبرى".
Advertisement
- الاتفاق
الإيراني
الأميركي المتضمن وقف العدوان على لبنان هو الورقة الأقوى لإيقافه.
- ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا "لإسرائيل" وتنازلات مجانية من السلطة.
- لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون
الدولة اللبنانية
الداخلية".
وختم:"نستنتج مما تقدم ان التفاوض المباشر المحرم على لبنان، مسموح لايران وبصورة مباشرة مع
الولايات المتحدة
ومدرج في الاوراق التحضيرية ملف لبنان".
لماذا نعزّز الآمال بتحقق "إسرائيل الكبرى"، في حين أن إسرائيل نفسها فقدت الأمل بذلك؟
أليس الهدف إبقاء لبنان ورقة ابتزاز في مجرى أي تفاوض، أيًّا كان نوعه ؟
مواضيع ذات صلة
إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن
Lebanon 24
إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن
12/05/2026 16:53:18
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الملف اللبناني باشراف مباشر من ترامب وروبيو صقور مجلس الشيوخ مع دعم مشروط
Lebanon 24
الملف اللبناني باشراف مباشر من ترامب وروبيو صقور مجلس الشيوخ مع دعم مشروط
12/05/2026 16:53:18
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يحسم موقفه: واشنطن للتفاوض المباشر مع إسرائيل
Lebanon 24
لبنان يحسم موقفه: واشنطن للتفاوض المباشر مع إسرائيل
12/05/2026 16:53:18
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سفيرة لبنان في روما: لبنان يحتاج إلى دعم دولي في التزامه التفاوض المباشر مع إسرائيل
Lebanon 24
سفيرة لبنان في روما: لبنان يحتاج إلى دعم دولي في التزامه التفاوض المباشر مع إسرائيل
12/05/2026 16:53:18
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الدولة اللبنانية
العماد ميشال
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
المقاومة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو من الجنوب... غارات وسباحة!
Lebanon 24
فيديو من الجنوب... غارات وسباحة!
09:41 | 2026-05-12
12/05/2026 09:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تبحث اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وتؤجل البت به
Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تبحث اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وتؤجل البت به
09:33 | 2026-05-12
12/05/2026 09:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في يومهم العالمي... الممرضون ليسوا بخير
Lebanon 24
في يومهم العالمي... الممرضون ليسوا بخير
09:30 | 2026-05-12
12/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي بحث استقرار جنوب لبنان في الفاتيكان
Lebanon 24
رجي بحث استقرار جنوب لبنان في الفاتيكان
09:21 | 2026-05-12
12/05/2026 09:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: استشهاد عنصرين في النبطية
Lebanon 24
الدفاع المدني: استشهاد عنصرين في النبطية
09:16 | 2026-05-12
12/05/2026 09:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:41 | 2026-05-12
فيديو من الجنوب... غارات وسباحة!
09:33 | 2026-05-12
لجنة الإدارة والعدل تبحث اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وتؤجل البت به
09:30 | 2026-05-12
في يومهم العالمي... الممرضون ليسوا بخير
09:21 | 2026-05-12
رجي بحث استقرار جنوب لبنان في الفاتيكان
09:16 | 2026-05-12
الدفاع المدني: استشهاد عنصرين في النبطية
09:12 | 2026-05-12
إشكال مسلّح بين عائلتين... ومقتل سيّدة عن طريق الخطأ
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 16:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24