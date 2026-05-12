وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك

أفادت مديرية حماية المستهلك في في تقريرها الأسبوعي، بأنها:"- منذ بداية الحرب - منذ الأول من آذار ولغاية 8 أيار الحالي:نفّذت 4,445 زيارة كشف ميدانية.سطّرت 217 محضر ضبط وتمّت إحالة 217 محضراً على المختص.واستجابت لـ 282 شكوى.- منذ بداية العام - منذ الأول من كانون الثاني ولغاية 8 أيار الحالي:نفّذت 7,549 زيارة كشف ميدانية.سطّرت 363 محضر ضبط وتمّت إحالة 515 محضراً على القضاء.واستجابت لـ 464 شكوى.- وفي أسبوع 4-8 أيار:استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 35 شكوى، ونفّذت 412 كشفاً نتج عنها 16 محاضر ضبط، وتمّت إحالة 20 محضراً على القضاء".واشارت الى ان "تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد والتجارة د. طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026)".واكدت والتجارة "استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع ، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".