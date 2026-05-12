الرابطة المارونية والأحرار يدعمان مفاوضات السلام وحصرية السلاح بيد الدولة

واعتبر البيان الصادر عن اللقاء أن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع تمثل مساراً منفصلاً يهدف لطي صفحة الحروب وإقامة سلام دائم يحفظ السيادة الوطنية، مؤكدين على الصلاحية المطلقة لرئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وفق المادة 52 من . زار الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، على رأس وفد من المجلس السياسي للحزب، مقر الرابطة حيث التقى رئيسها المهندس مارون الحلو وأعضاء المجلس التنفيذي. وتناول المجتمعون المستجدات السياسية والميدانية في ظل المفاوضات الجارية.واعتبر البيان الصادر عن اللقاء أن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع تمثل مساراً منفصلاً يهدف لطي صفحة الحروب وإقامة سلام دائم يحفظ السيادة الوطنية، مؤكدين على الصلاحية المطلقة لرئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وفق المادة 52 من .

واستنكر المجتمعون خطاب " " التعبوي ضد رئاستي الجمهورية والحكومة، معلنين دعمهم لقرار وقف الحرب وحصرية السلاح بيد الدولة لإنهاء الخسائر الهائلة التي لحقت بلبنان.



وفي ملف العفو العام، دعا اللقاء إلى شمول العائلات التي لجأت قسراً إلى إسرائيل عام 2000، وتنفيذ قانون عام 2011 لرفع الظلم عنهم بعيداً عن منطق الانتقام. كما نوه المجتمعون بنداء مجلس المطارنة الموارنة وثوابته حول الحياد والسيادة، مستنكرين حملات الإساءة التي طالت البطريرك ، ومطالبين بملاحقة الفاعلين.