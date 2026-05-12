الرابطة المارونية والأحرار يدعمان مفاوضات السلام وحصرية السلاح بيد الدولة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الرابطة المارونية و"الأحرار" يدعمان مفاوضات السلام وحصرية السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
12-05-2026
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
رئيس حزب
الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، على رأس وفد من المجلس السياسي للحزب، مقر الرابطة
المارونية
حيث التقى رئيسها المهندس مارون الحلو وأعضاء المجلس التنفيذي. وتناول المجتمعون المستجدات السياسية والميدانية في ظل المفاوضات الجارية.
Advertisement
واعتبر البيان الصادر عن اللقاء أن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع
إسرائيل
تمثل مساراً منفصلاً يهدف لطي صفحة الحروب وإقامة سلام دائم يحفظ السيادة الوطنية، مؤكدين على الصلاحية المطلقة لرئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وفق المادة 52 من
الدستور
.
واستنكر المجتمعون خطاب "
حزب الله
" التعبوي ضد رئاستي الجمهورية والحكومة، معلنين دعمهم لقرار وقف الحرب وحصرية السلاح بيد الدولة لإنهاء الخسائر الهائلة التي لحقت بلبنان.
وفي ملف العفو العام، دعا اللقاء إلى شمول العائلات التي لجأت قسراً إلى إسرائيل عام 2000، وتنفيذ قانون عام 2011 لرفع الظلم عنهم بعيداً عن منطق الانتقام. كما نوه المجتمعون بنداء مجلس المطارنة الموارنة وثوابته حول الحياد والسيادة، مستنكرين حملات الإساءة التي طالت البطريرك
الماروني
، ومطالبين
القضاء
بملاحقة الفاعلين.
مواضيع ذات صلة
لقاء ماكرون سلام...تشديد على وقف النار وحصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
لقاء ماكرون سلام...تشديد على وقف النار وحصر السلاح بيد الدولة
12/05/2026 19:03:12
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: الحرب على لبنان مفروضة وحصر السلاح بيد الدولة مستمر
Lebanon 24
سلام: الحرب على لبنان مفروضة وحصر السلاح بيد الدولة مستمر
12/05/2026 19:03:12
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر": حصرية السلاح وتحييد لبنان ركيزتان أساسيتان لإعادة إستنهاض الدولة
Lebanon 24
"الوطني الحر": حصرية السلاح وتحييد لبنان ركيزتان أساسيتان لإعادة إستنهاض الدولة
12/05/2026 19:03:12
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية طالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها والتواصل مع "اليونيفيل" لحماية القرى المسيحية الحدودية
Lebanon 24
الرابطة المارونية طالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها والتواصل مع "اليونيفيل" لحماية القرى المسيحية الحدودية
12/05/2026 19:03:12
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أعضاء المجلس
المارونية
حزب الله
الماروني
الجمهوري
رئيس حزب
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيانات جديدة لحزب الله وهذا ابرز ما استهدفه!
Lebanon 24
بيانات جديدة لحزب الله وهذا ابرز ما استهدفه!
11:59 | 2026-05-12
12/05/2026 11:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبالات قائد الجيش في اليرزة
Lebanon 24
استقبالات قائد الجيش في اليرزة
11:38 | 2026-05-12
12/05/2026 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية
Lebanon 24
بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية
11:34 | 2026-05-12
12/05/2026 11:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
11:30 | 2026-05-12
12/05/2026 11:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدارس الرسمية.. العودة إلى الإضراب
Lebanon 24
في المدارس الرسمية.. العودة إلى الإضراب
11:20 | 2026-05-12
12/05/2026 11:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
13:57 | 2026-05-11
11/05/2026 01:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:59 | 2026-05-12
بيانات جديدة لحزب الله وهذا ابرز ما استهدفه!
11:38 | 2026-05-12
استقبالات قائد الجيش في اليرزة
11:34 | 2026-05-12
بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية
11:30 | 2026-05-12
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
11:20 | 2026-05-12
في المدارس الرسمية.. العودة إلى الإضراب
11:11 | 2026-05-12
عون: استهداف الدفاع المدني انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 19:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24