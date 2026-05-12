لبنان
بعد استشهادهما بغارة إسرائيلية... الحجار: الرحمة لشهيدي الواجب والإنسانية
Lebanon 24
12-05-2026
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى
وزير الداخلية
أحمد الحجار
عنصرين من الدفاع المدني استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الإنساني في مدينة
النبطية
، إثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة في خلال مشاركتهما في إغاثة أحد المصابين.
وقال في بيان: "شهيدان جديدان للدفاع المدني سقطا وهما يؤديان رسالتهما الإنسانية في إغاثة مصاب في النبطية من جراء غارة اسرائيلية، ليؤكدا بشهادتهما أن رجال الدفاع المدني يواجهون الخطر بقلوب مؤمنة بواجبها الوطني والإنساني".
وأضاف: "تحية لروح أبطال اختاروا أن يكونوا إلى جانب أهلهم وإخوتهم في أصعب اللحظات.
الرحمة
لشهيدي الواجب والإنسانية
أحمد محمد
نورا وحسين
محمد صالح
جابر، والعزاء لعائلتيهما ورفاقهما في الدفاع المدني."
