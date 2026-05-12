بعد استشهادهما بغارة إسرائيلية... الحجار: الرحمة لشهيدي الواجب والإنسانية

نعى عنصرين من الدفاع المدني استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الإنساني في مدينة ، إثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة في خلال مشاركتهما في إغاثة أحد المصابين.

وقال في بيان: "شهيدان جديدان للدفاع المدني سقطا وهما يؤديان رسالتهما الإنسانية في إغاثة مصاب في النبطية من جراء غارة اسرائيلية، ليؤكدا بشهادتهما أن رجال الدفاع المدني يواجهون الخطر بقلوب مؤمنة بواجبها الوطني والإنساني".

وأضاف: "تحية لروح أبطال اختاروا أن يكونوا إلى جانب أهلهم وإخوتهم في أصعب اللحظات. لشهيدي الواجب والإنسانية نورا وحسين جابر، والعزاء لعائلتيهما ورفاقهما في الدفاع المدني."