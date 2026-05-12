تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيعة لبنان وهاجس الإلغاء

Lebanon 24
12-05-2026 | 23:06
A-
A+
شيعة لبنان وهاجس الإلغاء
شيعة لبنان وهاجس الإلغاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب علي رضا ناصر الدين في" الاخبار": الوقائع الأخيرة في مشهد واحد يقود إلى نتيجة خطيرة في نظر شريحة واسعة من الشيعة اللبنانيين: نحن أمام مشروع متكامل لإعادة رسم التوازنات في لبنان والمنطقة، عنوانه الظاهر المواجهة مع إيران وحزب الله، لكن جوهره إعادة تشكيل الشيعة أنفسهم سياسياً وعقائدياً وديموغرافياً. من هنا، لا يبدو الحديث المتزايد عن إسقاط النظام في إيران بالنسبة إلى البيئة الشيعية مجرد نقاش جيوسياسي عابر، بل يُنظر إليه بوصفه محاولة لضرب آخر مظلة إقليمية شكّلت عنصر حماية للشيعة بعد قرون طويلة من التهميش والاستباحة. فالشيعة الذين عاشوا الحرمان في لبنان الحديث، لا يتعاملون مع إيران كحليف سياسي فقط، بل كضمانة توازن تمنع عودتهم إلى زمن العزلة والخوف.
Advertisement
وفي هذا السياق، جاءت مواقف السفير الأميركي ميشال عيسى من على منبر بكركي لتُقرأ داخل البيئة الشيعية كإشارة سياسية تتجاوز حدود اللياقات الدبلوماسية التقليدية. فالرجل لم يكتفِ بإعلان دعمه للبطريركية المارونية، بل قال حرفياً: «هل نتنياهو بعبع؟ هو مفاوض ثانٍ»، معتبراً أنّ اللقاء مع رئيس حكومة الاحتلال ليس «تنازلاً أو خسارة». ولم تتوقف الرسائل عند هذا الحد، بل قال، في سياق الحديث عن الرافضين لهذا المسار: «فليرحلوا».
وبغضّ النظر عن تفسير العبارة أو سياقها الكامل، فإنّ وقعها داخل البيئة الشيعية كان بالغ الخطورة، لأنّها أعادت إحياء أعمق الهواجس التاريخية لدى الشيعة اللبنانيين: هاجس الاقتلاع والإلغاء والترحيل. فهذا الكلام، بالنسبة إلى قسم كبير من الشيعة، لا يُفهم فقط كدعوة إلى تغيير سياسي أو إلى إعادة تموضع لبنان إقليمياً، بل كإشارة إلى أنّ المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة إعادة تشكيل البلد على قاعدة إخراج أو كسر كلّ مكوّن يرفض الانخراط في المشروع الجديد. الأخطر من ذلك، أنّ هذا الكلام جاء من على منبر بكركي تحديداً، أي من قلب المؤسسة التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها التعبير الأوضح عن الدولة العميقة في لبنان، بما تمثّله تاريخياً من مرجعية سياسية وثقافية للطائفة المارونية، ودورها المركزي في صياغة الكيان اللبناني منذ نشأته. ثم جاءت مواقف رئيس حزب الكتائب لتضيف طبقة جديدة من القلق داخل البيئة الشيعية، وخصوصاً حين انتقل الخطاب من مواجهة حزب أو مشروع سياسي إلى الحديث عن العقيدة نفسها. فعندما يصبح الصراع مع العقيدة الشيعية لا مع الخيارات السياسية للشيعة، فإنّ الرسالة التي تصل إلى جمهور واسع تصبح واضحة: المطلوب ليس فقط تفكيك القوة العسكرية أو السياسية، بل إعادة إنتاج شيعي جديد يتناسب مع التصور الذي تريده المنظومة اللبنانية التقليدية.
ومن هنا، بدأت تتكرّس لدى كثيرين قناعة بأنّ ما يجري ليس مجرد ضغط سياسي ظرفي، بل مشروع متكامل يقوم على ثلاث مراحل مترابطة:
أولاً: إسقاط إيران أو إضعافها إلى الحد الذي تفقد فيه قدرتها على حماية حلفائها.
ثانياً: محاصرة القوة الشيعية في لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً وديموغرافياً.
ثالثاً: إعادة تشكيل من يبقى من الشيعة داخل لبنان ضمن نموذج شيعي مقبول، منزوع من عناصر القوة.
مواضيع ذات صلة
موسكو تختصر عرض 9 أيار تحت هاجس المسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل وأميركا تعملان على فتنة سنية - شيعية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الرسمية العراقية: تحالف شيعي عراقي يرشح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور الوزراء الشيعة.. جلسة لمجلس الوزراء في السراي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

رئيس حزب

الاحتلال

نتنياهو

الكتائب

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-05-13
Lebanon24
03:51 | 2026-05-13
Lebanon24
03:46 | 2026-05-13
Lebanon24
03:44 | 2026-05-13
Lebanon24
03:40 | 2026-05-13
Lebanon24
03:35 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24