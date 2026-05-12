تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مساعدات اميركية للجيش وفرنسا تواصل التحضير لما بعد "اليونيفيل"

Lebanon 24
12-05-2026 | 23:18
A-
A+
مساعدات اميركية للجيش وفرنسا تواصل التحضير لما بعد اليونيفيل
مساعدات اميركية للجيش وفرنسا تواصل التحضير لما بعد اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الديار": فيما تواصل فرنسا اندفاعتها مدعومة بجبهة اوروبية ايطالية - اسبانية، برزت امس رغبة واضحة للاتحاد بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، في ظل العجز عن تأمين المساعدات اللازمة للمؤسسة، مع استمرار العرقلة المقصودة لمؤتمر الدعم، حيث تُجري باريس اتصالاتها مع كل الدول المعنية والمهتمة من اجل ايجاد الاجوبة والحلول لكل الاسئلة المطروحة، لجهة تحديد عديد القوة، المهمات التي ستكلف بها، نوع تسلحيها، واماكن انتشارها.
Advertisement
في المقابل، وبعيد كلام الوزير روبيو عن «دعم بعض وحدات الجيش للقيام بمهام محددة»، أدرج لبنان على لائحة المستفيدين من «صندوق تدريب وتجهيز الشركاء في مكافحة داعش (CTEF)»، التابع للخارجية، حيث سيستفيد من مبلغ 36 مليون دولار، بهدف «تنفيذ عمليات ضد داعش، ومنع التنظيم من استخدام الحدود اللبنانية السورية للتزود والتجنيد وإعادة التموضع»، خصوصا في حال «تراجعت القدرة على العمل المباشر داخل سوريا، يصبح الجيش اللبناني أداة إغلاق للخاصرة السورية الغربية».
ووفقا للوثيقة، على ما يكشف المعنيون، تم تحديد أبواب صرف المساعدة، ونسبة الأموال المرصودة لكل منها، حيث تم تخصيص، مبلغ 4.2 مليون لمسائل الطبابة والشؤون اللوجستية، من تغذية ومحروقات، 1.5 مليون لخدمات الاتصال والتعاون الاستخباراتي، 11.5 مليون، وحوافز مالية، بمعدل 275 دولارا للفرد شهريا لمدة سنة، يستفيد منها جنود أفواج الحدود البرية، والبالغ عددهم 3.400. 4 ملايين لترميم منشٱت وحقول تدريب في حمانا (المخابرات)، رومية(المغاوير)، رياق(أفواج الحدود)، أما التدريب والتجهيز (أسلحة فردية، ذخائر، مدرعات خفيفة،اجهزة رؤية ليلية واتصالات) فقد خصص له 14.75 مليون دولار.
 
مواضيع ذات صلة
اسرائيل تواصل "الالتفاف والعزل" وحزب الله يعوِّل على الاستنزاف وفرنسا تطلب انعقاد مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل" تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": نواصل الانتشار إلى جانب الأهالي في جنوب لبنان رغم المخاطر وقدمنا مساعدات للعائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات ناشطة للمفاوضات وفرنسا تحض بري اليوم على تسمية العضو الشيعي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

اللبنانية

السورية

الغربي

لبنان

سوريا

فرنسا

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-05-13
Lebanon24
04:00 | 2026-05-13
Lebanon24
03:51 | 2026-05-13
Lebanon24
03:46 | 2026-05-13
Lebanon24
03:44 | 2026-05-13
Lebanon24
03:40 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24