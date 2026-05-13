لبنان
نقابة أطباء لبنان: قضية صوفي مشلب دفعت إلى تطوير آليات التحقيق في الأخطاء الطبية
Lebanon 24
13-05-2026
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت
نقابة أطباء لبنان
في
بيروت
على الحكمين الصادرين عن
محكمة الاستئناف
في المتن في قضية الطفلة
صوفي مشلب
، واعتبرت في بيان ان"التحقيقات المهنية المتعلقة بالاخطاء الطبية من أصعب المهمات وهي دائما موضع جدل في ارقى الدول كونها تتعلق باغلى ما لدى الطبيب خلال ممارسته لمهنته وهي حياة مريضه".
ولفتت الى" أنّ إجراءات التحقيق المتعلقة بالملفات الطبية، والسياسات والآليات المعتمدة في هذا المجال، تخضع بصورة مستمرة للتطوير والتحديث، وقد شكّلت قضية
صوفي
مشلب إحدى
القضايا
المفصلية التي ساهمت في إعادة النظر بآليات وتقنيات التحقيق المعتمدة، بما يؤمّن كامل حقوق المرضى وعائلاتهم، ويحول دون حصول أي التباس أو سوء فهم قد يؤدي إلى تداعيات مؤسفة كالتي رافقت هذه القضية، وفي الوقت نفسه يوفّر للاختصاصيين والخبراء الذين يُدلون بآرائهم الفنية الضمانات المهنية والقانونية اللازمة التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكل موضوعية وطمأنينة".
واكدت" حرصها الدائم على القيام بواجباتها المهنية والأخلاقية بكل شفافية ومسؤولية، والعمل بصورة مستمرة على تطوير آليات التحقيق والمتابعة لديها، بما ينسجم مع الأصول القانونية والمعايير المهنية المعتمدة".
و ختمت بالقول:" انه بصرف النظر عن الملابسات والجدل الذي أحاط بهذه القضية، تؤكد نقابة أطباء
لبنان
في بيروت باسمها وباسم كافة النقباء او مجالس النقابة المتعاقبة أنّه وبصورة قاطعة لم يكن لديها يومًا أي نية لطمس الحقيقة أو حجبها، بل تركت للقضاء المختص ممارسة دوره الكامل والمستقل، احترامًا لمبدأ سيادة القانون، وليُبنى على الشيء مقتضاه".
