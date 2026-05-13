تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: لورشة نقاش وطني طارئة للخروج بمشتركات تليق بطبيعة البلد ومخاطر الحرب

Lebanon 24
13-05-2026 | 05:43
A-
A+
المفتي قبلان: لورشة نقاش وطني طارئة للخروج بمشتركات تليق بطبيعة البلد ومخاطر الحرب
المفتي قبلان: لورشة نقاش وطني طارئة للخروج بمشتركات تليق بطبيعة البلد ومخاطر الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "لأننا نعيش أزمة تطال صميم البنية الوطنية وسط أهم منطقة إقليمية تخوض أخطر مراحل خياراتها السياسية والسيادية، كل هذا يفترض تأمين ورشة نقاش وطني طارئة للخروج بمشتركات لبنانية تليق بطبيعة البلد ومخاطر الحرب الحالية، ومهما اختلفنا بواقع هذه الحرب، فالنتيجة أن لبنان يواجه أعتى ترسانة صهيونية أميركية ويسحق قدراتها البرية بشكل صادم، وهذه النتيجة تضع لبنان في مركز القوة لا الضعف، كما تزيد من دوافع الإستفادة الوطنية من واقع الجبهة الجنوبية القوية، وهنا تكمن مسؤولية رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون، لأن ما يجري في البلد والمنطقة ليس مسابقة كرة قدم بل حرب مصيرية ستحدد وجه لبنان والمنطقة لعقود، خاصة أن نتائج هذه الحرب كشفت زيف الهيمنة الأميركية المطلقة وشطبت فكرة إسرائيل الكبرى من الوجود ووضعت لبنان والمنطقة أمام لحظة تاريخية مختلفة للغاية، ورئيس الجمهورية اللبنانية معني بمصالح لبنان وطبيعة توازناته الضامنة للقوة والمواثيق الوطنية بهدف تعزيز وضعية لبنان بأي مجال ومنه الديبلوماسية السيادية، لذا فإن أي خطوة وطنية دون تفاهم داخلي ستنتهي بأسوأ خسارة وطنية، وتجربة الرئيس نبيه بري بالمفاصل الرئيسية للبنان صريحة باستباق الأزمات الوطنية بهدف الحد من الإنقسام الداخلي أو منعه، وذلك بسياق تعزيز قوة لبنان الداخلية وتأمين وضعية تشاركية صلبة لمواجهة أي استحقاق كبير حيث تكمن قيمة التفاهم الداخلي قبل أي خطوة رئيسية، لأن اللاتفاهم على أي خطوة كبيرة للبلد يعني خسارة لبنان الأكيدة، والسلطات السياسية سيما رئاسة الجمهورية معنية بخيارات البلد وواقع توازناته الداخلية والتاريخية، وأي تجاهل لهذه الحقيقة الجذرية يشل السلطة ويكشفها ويمنع قدرتها الداخلية والخارجية، بدليل أن انطلاقة رئيس الجمهورية الأولى كانت قوية ونافذة وذلك بسبب التفاهمات الداخلية والإلتزامات الوطنية التي عقدها منذ جلسة انتخابه، ومع الإنقسام الوطني والخلافات الداخلية والخيارات التي أخذها رئيس الجمهورية انتهى الزخم السابق ودخل البلد بلحظة ضعف هائل، وهذا ما يفتح الباب أمام اللعبة الخارجية بقوة".
Advertisement

اضاف: "واليوم البلد ممزق سياسيا لأن الداخل منقسم ومأزوم، والسبب أن السلطة التي تستطيع أن تجمع تتعامل مع البلد ومكوناته كفريق سياسي لا كمرجعية وطنية وهنا تكمن الكارثة، والحل بورشة وطنية ببعد النظر عن شكلها وطبيعة مطبخها، والرئيس نبيه بري بهذا المجال مفتاح وطني، وعلى رئيس الجمهورية الإستفادة من هذه القامة التي قد لا تتكرر، وميزة هذه اللحظة كبيرة جدا لمن يريد تعزيز حظوظ لبنان الوطنية، وخصوصا ان ما تقوم به المقاومة يضع لبنان أمام قوة سيادية وازنة، واليوم النقاش بتل أبيب وقيادة الجيش الصهيوني يدور حول كيفية التخلص من الهيمنة الجديدة لمسيرات المقاومة التي تدمر التفوق التقني للترسانة الصهيونية البرية، ولبنان قبل أن يكون وحدة وطنية وعيشا مشتركا يجب أن يكون عائلة لبنانية أو هكذا يجب أن تتعامل السلطة العليا بهذا البلد، والكرة اليوم بملعب رئيس الجمهورية".

واعتبر أن "الخصومة والتفرد وأخذ الخيارات الاحادية دون تفاهم داخلي قوي يكشف لبنان ويضع السلطة بالحضيض، ودون استحضار المشتركات وتأكيد الأولويات لن تستطيع السلطة تقديم نفسها كقوة ضامنة أو طرف يمكن التعامل معه، وتاريخ لبنان صريح بأن السلطة اللبنانية بلا تفاهمات داخلية صلبة لن تكون قوية أو نافذة، وواقع السلطة اليوم ضعيف وقدراتها على إدارة ملفات البلد أضعف، وهذا يضع لبنان كله بأزمة كيانية، ولا يجوز إضعاف لبنان أو تهديد دوره الوجودي وخياراته السيادية"، ورأى أن "الحل بإدارة المصالح الوطنية عن طريق توافق نوعي يعكس حقيقة المصالح الوطنية، وهنا تكمن أكبر أدوار رئيس الجمهورية الوطنية، وحذار من خسارة هذه الصفة الداخلية، لأن ضياع هذا النوع الجامع ضياع للسلطة والبلد وكل مصالح لبنان".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: علينا أن نعمل للتلاقي الوطني ومنع الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قطاع المرأة في "تيار العزم" شارك في ورشة عمل عن "الحقوق الإقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب"
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان لرئيس الجمهورية: المكابرة كارثة والتفرّد يسقطنا سقطة لا سابق لها
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لن نعطي الوصاية الاميركية في لبنان أي فرصة للنيل من مصالحه العليا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

اللبنانية

نبيه بري

المقاومة

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-05-13
Lebanon24
07:12 | 2026-05-13
Lebanon24
07:03 | 2026-05-13
Lebanon24
07:00 | 2026-05-13
Lebanon24
06:53 | 2026-05-13
Lebanon24
06:49 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24