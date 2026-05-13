قوى الأمن عمّمت صورة 3 موقوفات... هل وقعتم ضحيّة أعمالهن؟

13-05-2026 | 08:37
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 5-5-2026، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلًّا من:
م. ح. ح. (مواليد 1995، سورية الجنسية)

ن. س. (مواليد 1973، سورية الجنسية)

و. إ. (مواليد 1983، مكتومة القيد) بحسب أقوالها

بجرم سرقة مبالغ مالية ومجوهرات بطريقة احتيالية، حيث أُحِلْنَ إلى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الاقليمي، ومن ثم إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية.

بالتوسع بالتحقيق معهنّ من قبل المفرزة المذكورة، تبيّن أن إحداهنّ كانت تتولّى تشتيت انتباه الضحية، فيما تولّت أخرى تنفيذ عملية السرقة، إضافة إلى تورّطهنّ في تشكيل عصابة وتنفيذ عدد من عمليات السرقة في مناطق مختلفة.

أُجري المقتضى القانوني بحقهنّ، وأُودعن المرجع القضائي المختص.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفات، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهنّ وتعرّفوا إليهنّ، الحضور إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 300216-25 و300187-25 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
