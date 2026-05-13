ما سرّ الإغتيالات المتزايدة اليوم على الأوتوستراد الساحليّ؟

علّق مرجع عسكريّ على زيادة وتيرة إستهدافها اليوم، لأشخاص داخل سيارات على الأوتوستراد الساحليّ المؤدّي إلى .

Advertisement

وقال إنّ "الجيش الإسرائيليّ يعمد ربما إلى اغتيال أبرز عناصر " "، الذين يتّهمهم بتركيب وتشغيل "الدرونات"، التي باتت تُشكّل مُشكلة كبيرة له، في البلدات الجنوبيّة".



وأضاف المرجع عينه، أنّ "إسرائيل بعدما لم تجدّ الكثير من الحلول لصدّ مسيّرات "حزب الله"، قد تكون انتقلت إلى استهداف أبرز عناصر "الحزب" الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال إنتاج وتشغيل "الدرونات".



وأشار إلى أنّ "إسرائيل تعمل على منع عناصر "حزب الله" الميدانيين من الإنتقال إلى الجنوب، عبر زيادة وتيرة الإستهدافات، إضافة إلى قطع طرق الإمداد عن المقاتلين الموجودين في خطوط القتال الأمامية".