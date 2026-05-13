جنبلاط تناول الأوضاع الراهنة مع وفد من "التيار الوطني الحر"

استقبل رئيس ، في مكتبه في كليمنصو، وفداً من ، ضم عضو تكتل " القوي" النائب سيزار أبي خليل، والمستشار السياسي لرئيس الحر أنطوان قسطنطين ومنسق الهيئة الاستشارية الإعلامية في سليم حداد.الاجتماع تناول الأوضاع الراهنة وتم البحث في سبل التعاون وتضافر الجهود بين مختلف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان.وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس "التقدمي"، عضو "اللقاء " النائب فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب حسام حرب.