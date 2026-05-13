رسالة من أمين عام "حزب الله" إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية... إليكم مضمونها

وجّه لـ" " الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى مدير الحوزات العلمية الشيخ علي رضا الأعرافي، شكر فيها تحمل الأعباء "نتيجة دعم حقوقنا في الأرض والعزة والكرامة".وشكر قاسم الشيخ الأعرافي على رسائل الدعم لـ"حزب الله" في ، وقال: "نواجه في لبنان عدوّاً إسرائيليًاً متوحشاً، يطمع بالتوسع والاحتلال ومصادرة قرار شعوب منطقتنا، كما يفعل في فلسطين المحتلة والقدس، مدعوماً بالطغيان الأميركي الظالم والمستبد بكل قوته وإمكاناته، في ظل صمت عالمي مُطبق، وتواطؤ من بعض الغرب، إذعاناً لهذا العدو".وأضاف: "مع ذلك، فإنّ تاريخ حزب الله وكل المقاومين الشرفاء من الجهات المختلفة واجهوا العدو حتى أخرجوه من أرضنا في عام التحرير سنة 2000، فلم يتحمل الخسارة، فكرر عدوانه في عام 2006 مدة ثلاثة وثلاثين يوماً فانهزم؛ واعتدى مجدداً بعدوان غاشم أدى الى استشهاد سيد الأمة السيد حسن نصر الله والقادة والشهداء الأبرار، وتضحيات كبيرة من المجاهدين والناس والبيوت والقرى في أيلول 2024. فواجهناه بمعركة "أولي البأس". ثم كرر اليوم، ابتداءً من 2 آذار، فواجهناه بمعركة "العصف المأكول"، وأثبتت وشعبها أنها عصية على الاحتلال، فهي لن تستسلم له، ولن تحقق أهدافه".وتابع قائلأً: "وعلى الرغم من التضحيات الكبيرة، فلن يكون أمام العدو إلا اليأس، وإيقاف العدوان، والانسحاب من أرضنا المحتلة، وتحرير الأسرى، والكفّ عن ذرائع العدوان، فلن يحقق استقراراً ولا أفقاً بعدوانه وجرائمه".وشدّد على أنّ "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بداية التأسيس لحزب الله في عام 1982 بقرار الإمام الخميني، ثم المتابعة بالدعم بإشراف الإمام الخامنئي، ومن خلال "حرس الثورة الإسلامية"، وخصوصاً "قوة القدس"، قد مكننا من تحرير جنوب لبنان عام 2000، ومواجهة العدوان المتكرر حتى الآن؛ وذلك في أجواء دعم وتأييد من الشعب العزيز".واعتبر أنّ "العدوان الأميركي - الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يستهدف ضرب راية التحرير والاستقلال ونصرة المستضعفين وفلسطين والقدس. لكنّ المواجهة الشجاعة للشعب الإيراني وقواه المسلحة وإدارته الحكيمة بقيادة آية الله السيد مجتبى، ودور العلماء المؤثر، سيحقق - إن شاء الله - نصراً مؤزراً لمرحلة جديدة في منطقتنا والعالم".