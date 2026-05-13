تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استُهدفا أثناء إنقاذ مصاب... النبطية تودّع شهيدي الدفاع المدني

Lebanon 24
13-05-2026 | 09:03
A-
A+
استُهدفا أثناء إنقاذ مصاب... النبطية تودّع شهيدي الدفاع المدني
استُهدفا أثناء إنقاذ مصاب... النبطية تودّع شهيدي الدفاع المدني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شيعت المديرية العامة للدفاع المدني، وذوو الشهيدين وأهالي بلدات الجنوب، العنصرين الشهيدين أحمد محمد نورا وحسين محمد جابر، اللذين استشهدا بتاريخ ١٢-٥-٢٠٢٦، جراء غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما في مدينة النبطية أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في تنفيذ مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة معادية.
Advertisement

وانطلقت مراسم التشييع من ساحة المحافظة في مدينة صيدا، حيث كان في استقبال الجثمانين المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش مع وفد من رؤساء الوحدات والمراكز، إلى جانب مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، ومحافظ الجنوب السيد منصور ضو، ورئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح السيد ياسر ماضي، ورئيس بلدية النبطية السيد عباس فخر الدين وأعضاء من المجلس البلدي، إضافةً إلى وفود من الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات والأندية، وعدد من الفاعليات الدينية والرسمية والبلدية والاجتماعية، وحشد من أهالي المنطقة ورفاق الشهيدين، في مشهدٍ رسمي وشعبي مهيب. ثم انتقل الموكب إلى جبانة بلدة حارة صيدا حيث استُقبلت النعوش المغطاة بالعلم اللبناني والمحمولة على أكتاف عناصر الدفاع المدني، بالزغاريد ونثر الورود، في مشهدٍ اختلطت فيه مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز.

وألقى المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش كلمة خلال مراسم التشييع، توجّه فيها إلى عائلتَي الشهيدين وعناصر الدفاع المدني، مؤكدًا 

"أنّ تكريم الشهيدين أحمد نورا وحسين جابر هو تكريم لجميع عناصر الدفاع المدني، أحياءً وشهداء، وقال: «نقف اليوم لتكريم ليس الشهداء فقط، بل جميع عناصر الدفاع المدني من أحياء وشهداء. نكرّمهم جميعًا بتكريم أحمد وحسين».

وأشار العميد خريش إلى "أنّ الشهيدين استشهدا خلال تأدية رسالتهما الإنسانية، مضيفًا أنّهما «استشهدا بعدوان اسرائيلي غادر وهما ينقذان الأرواح، وقبل ذلك استشهدا ألف مرة وهما يقومان بواجبهما الإنساني»، مشددًا على أنّ عناصر الدفاع المدني يواصلون أداء واجبهم الوطني والإنساني بكل تفانٍ وتضحية رغم الأخطار والتحديات".

وأوضح "أنّ عناصر الدفاع المدني، ومنذ ثلاث سنوات، يواصلون أداء واجباتهم في أصعب الظروف، «ليس كما يُشاع بأنهم يعملون باللحم الحي، بل بكفاءةٍ عالية وبعزيمةٍ واندفاعٍ وتضحية، مستندين إلى خبراتهم المهنية وتقنياتهم المتخصصة، ومجهّزين بأحدث الآليات والمعدات، إضافةً إلى ما يحملونه من إيمان عميق برسالتهم الإنسانية والوطنية وحبّهم لوطنهم وشعبهم».

وأكد "أنّ عناصر الدفاع المدني يخدمون أبناء الوطن في مختلف المناطق «دون سؤال من هو هذا الذي يخدمون أو الذي ينقذون»، في تأكيد على الرسالة الإنسانية والوطنية الجامعة التي يحملها الجهاز".

كما شدّد العميد الركن خريش على التزام الدفاع المدني مواصلة أداء رسالته، قائلاً: «سنبقى على عهدهم ورسالتهم، وسنقدّم التضحيات وسنكون على قدر آمال شعبنا»، مؤكّدًا أنّ المديرية العامة للدفاع المدني ستبقى إلى جانب جميع اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب، للقيام بواجباتها الإنسانية والوطنية".

وأضاف: «نحن نمثل الدولة، ونحن نقوم بواجبنا تجاه وطننا وشعبنا»، داعيًا إلى البقاء موحّدين خلف القضايا الإنسانية التي تجمع اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.

وبعد انتهاء مراسم التشييع، أُقيمت الصلاة على جثمانَي الشهيدين الطاهرين، قبل مواراتهما الثرى كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن يُنقلا بعد انتهاء الظروف الراهنة إلى مسقط رأس كلٍّ منهما.

جمعية تجار محافظة النبطية

وأعلنت "جمعية تجار محافظة النبطية" ان وفدا منها  برئاسة موسى الحر شميساني وعضوية نائب الرئيس السيد حسن حسين وممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة  في صيدا والجنوب المهندس ابراهيم الطيراني ، شارك في مراسم التشييع.

وقدّم شميساني التعازي باسم الهيئة الإدارية والهيئة العامة في الجمعية إلى ذوي الشهيدين ورفاقهما، وإلى قيادة الدفاع المدني اللبناني وعناصره وقيادة حركة "امل" وكشافة الرسالة الإسلامية،  مشيدًا ب"التضحيات الكبيرة التي يقدمها عناصر الأجهزة الرسمية والإسعافية في سبيل حماية المواطنين وأداء الواجب الوطني والإنساني في أصعب الظروف".

و أعرب شميساني في بيان ، عن أسفه لما وصفه بـ"الخطاب الرسمي الخجول والضعيف" الذي تعتمده الحكومة اللبنانية وبعض ممثليها خلال تشييع شهداء المؤسسات الرسمية، سواء من عناصر أمن الدولة أو من عناصر الدفاع المدني، معتبرا أن "هذه المواقف لا ترتقي إلى حجم التضحيات والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء هذه المؤسسات".

وقال شميساني إن "الاستهداف الذي طال عناصر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والإسعافية يستوجب موقفا وطنيا واضحا وصريحا، يدين هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والظالمة  التي تطال الطواقم الصحية والإنقاذية اللبنانية أثناء تأدية واجبها الإنساني"، متسائلًا عن أسباب غياب المواقف الرسمية الحازمة في توصيف الاجرام الاسرائيلي الذي يتعرض له اهل الجنوب  .

وأضاف أن "دماء الشهداء الذين سقطوا أثناء أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية يجب أن تكون موضع إجماع وطني، وأن تُقابل بمواقف تليق بتضحياتهم وبالدور الذي تؤديه المؤسسات الرسمية في خدمة المواطنين".

وختم شميساني بتوجيه التحية إلى أرواح الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومتقدمًا بأحر التعازي من عائلات الشهداء  وقيادة الدفاع المدني وقيادة حركة امل ورفاق الشهداء  وزملائهم ، مؤكدًا أن "تضحياتهم ستبقى محل تقدير واعتزاز لدى اللبنانيين كافة".
مواضيع ذات صلة
الجيش: إصابة عسكريَّين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لدورية للجيش مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون - صور أثناء عملية إنقاذ مواطنين
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهداء من الدفاع المدني اللبناني جراء استهداف إسرائيليّ مباشر في النبطية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إصابة 11 من أفرادنا في غارة إسرائيلية على مدينة النبطية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: استشهاد ثلاثة عناصر أثناء تنفيذهم مهمة إسعاف للمصابين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون - صور
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

المديرية العامة

المدير العام

نائب الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-05-13
Lebanon24
12:09 | 2026-05-13
Lebanon24
12:00 | 2026-05-13
Lebanon24
11:59 | 2026-05-13
Lebanon24
11:56 | 2026-05-13
Lebanon24
11:46 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24