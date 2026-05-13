نقابة المصوّرين الصحافيين: نستنكر ما تعرّض له محمد زيناتي وفضل عيتاني وزملاء من إعتداء

صدر عن نقابة المصوّرين الصحافيين في البيان التالي:تستنكر نقابة المصوّرين الصحافيين في لبنان ما تعرّض له الزميلان وفضل وعدد من الزملاء من اعتداء، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الاعتداء في قبل ظهر اليوم.وتستهجن النقابة أن يصدر هذا الاعتداء عن مؤسسة وطنية عريقة يُفترض بها حماية الإعلاميين والمدنيين، لا أن تتحوّل إلى طرفٍ في الاعتداء عليهم، فيما هم يؤدّون رسالتهم الإعلامية في نقل الحقيقة.وإذ تؤكّد النقابة احترامها للدور الذي تقوم به المؤسّسات الأمنية في حفظ النظام، فإنها ترفض بشكلٍ قاطع أي مساس بالإعلاميين خلال تأدية عملهم. فالمصوّر الصحافي ليس طرفًا في أي نزاع، بل هو شاهدٌ على الحدث وناقلٌ للوقائع، واستهدافه يشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.وانطلاقًا من مسؤوليتها، تتوجّه النقابة إلى لإجراء تحقيق لتبيان وتوضيح ما حصل والى معالي ، مطالبةً باتخاذ موقفٍ واضح وحازم إزاء ما جرى، والعمل مع الجهات المعنية على ضمان حماية الإعلاميين والمصوّرين خلال أدائهم مهامهم، والتشديد على احترام دورهم وصون كرامتهم المهنية.وتؤكّد النقابة أنها ستبقى إلى جانب زملائها، وفي الميدان، تنقل الحقيقة كما هي، مهما اشتدّت الضغوط وتكرّرت الاعتداءات.