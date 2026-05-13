أرسلان استقبل السفير بخاري في زيارة وداعية

Advertisement

استقبل "الديموقراطي اللبناني" ، في دارته في ، سفير في الدكتور وليد بخاري، في زيارة وداعية، بحضور عضوي المجلس السياسي في الحزب الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب، حيث تم خلال اللقاء عرض للمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.وقدّم أرسلان للسفير بخاري مجسما للمغفور له الأمير مجيد أرسلان، عربون شكرٍ وتقدير لدوره خلال فترة تولّيه مهامه الديبلوماسية في لبنان.