مخيمات لبنان تحيي ذكرى النكبة

13-05-2026 | 09:39
مخيمات لبنان تحيي ذكرى النكبة
أحيت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان "اليوم الوطني الفلسطيني" الذي شمل مدارس الاونروا والأحياء والشوارع ومداخل المخيمات، وذلك في الذكرى 78 للنكبة، بدعوة من "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وقد توافد مئات النشطاء من الحراكات الشعبية والقوى الطلابية والشبابية والنقابية، وهم يرفعون اعلام فلسطين ويرتدون الكوفيات الفلسطينية ويوزعون بوسترات خريطة فلسطين.

وكانت كلمات لعدد من النشطاء، أكدوا فيها تمسكهم بـ"الهوية الوطنية والانتماء للقضية وحق العودة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرين ان "احياء ذكرى النكبة دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وقضيته". وحيوا "المقاومين الفلسطينيين وأهلنا الصامدين في مواجهة الارهاب الصهيوني".

وشددوا على "حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم الانسانية والاجتماعية"، رافضين "سياسة الاونروا تقليص خدماتها ومحاربة الهوية الفلسطينية والانتماء الوطني ومعاقبة الموظفين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
