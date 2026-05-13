مخيمات لبنان تحيي ذكرى النكبة

وقد توافد مئات النشطاء من الحراكات الشعبية والقوى الطلابية والشبابية والنقابية، وهم يرفعون اعلام ويرتدون الكوفيات الفلسطينية ويوزعون بوسترات خريطة فلسطين.وكانت كلمات لعدد من النشطاء، أكدوا فيها تمسكهم بـ"الهوية الوطنية والانتماء للقضية وحق العودة ومقاومة "، معتبرين ان "احياء ذكرى النكبة دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وقضيته". وحيوا "المقاومين الفلسطينيين وأهلنا الصامدين في مواجهة الارهاب ".وشددوا على "حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم الانسانية والاجتماعية"، رافضين "سياسة الاونروا تقليص خدماتها ومحاربة الهوية الفلسطينية والانتماء الوطني ومعاقبة الموظفين". (الوكالة الوطنية للإعلام)