تعميم صورة فتاتين موقوفتين لدى قوى الأمن… هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟

13-05-2026 | 10:21
تعميم صورة فتاتين موقوفتين لدى قوى الأمن… هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


في إطار المتابعة المستمرّة لجرائم السلب التي تستهدف المواطنين، ولا سيّما تلك التي تُرتكب بأساليب احتيالية، ادّعى أحد الأشخاص من الجنسية السورية أمام مخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي، أنّه تعرّض لعملية سلب مبلغ /1,800/ دولار أميركي من قبل مجهولتَين، وذلك أثناء صعودهما معه في سيارته على الطريق العام، حيث عمدتا إلى استدراجه وسلبه المبلغ المذكور، قبل أن تلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشر مخفر المعلقة إجراءاته الميدانية والاستعلامية، وتمكّن بنتيجة المتابعة من تحديد مكان وجود الفتاتَين وتوقيفهما، وتبيّن أنّهما:

 ي. أ. (مواليد 2001 – مكتومة القيد)

 س. ع. (مواليد 2003 – مكتومة القيد)

بالتحقيق معهما، اعترفتا بما نسب اليهما.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز المخفر المذكور، أو الاتصال على الرقم: 804978-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
