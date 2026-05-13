باسيل استقبل سفير الكويت

Lebanon 24
13-05-2026 | 10:32
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير الكويت محمد سلطان الشرجي، يرافقه المستشار عبد العزيز الدلح، بحضور الدكتور طارق صادق، في زيارة تعارفية.
ورحب باسيل بالسفير الكويتي، متمنيا له "النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين لبنان والكويت".

وتناول اللقاء تاريخ العلاقة المتينة بين البلدين والدور الذي لطالما لعبته الكويت في دعم لبنان على مختلف المستويات، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات والتطورات التي فرضتها الحرب الأخيرة على الساحتين اللبنانية والكويتية وفي المنطقة الخليجية عموما، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كما شدد المجتمعون على "أهمية الحفاظ على أفضل العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الاستقرار والانفتاح والتواصل العربي المشترك، وحماية الوحدة العربية".

وكذلك، أطلع باسيل السفير الكويتي على "مقترح حماية لبنان الذي جال فيه التيار وطرحه على الرؤساء والأحزاب والكتل بهدف تحصين الساحة اللبنانية الداخلية".
