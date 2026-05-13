سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: نُؤكّد مُواصلة دعم المؤسسة العسكريّة

استقبل العماد في مكتبه - اليرزة سفيرة في Sandra De Waele مع وفد من جهاز العمل الخارجي EEAS برئاسة السيّد Gil Rostain رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات لمنطقة وشمال .

وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش.

وخلال اللقاء، أكدت السفيرة De Waele مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم ، وأشادت بدور الجيش المحوري لضمان الأمن والاستقرار في لبنان.

من جهة أخرى، ثمّن العماد هيكل وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والجيش في ظل الظروف الراهنة.